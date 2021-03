Η Aegean έγραψε… 200 στον αέρα, προς τιμήν της Επανάστασης

Ένα τεράστιο 200 σχημάτισε στον ουρανό της Πελοποννήσου ένα Airbus της Aegean Airlines την Τετάρτη για να τιμήσει την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

Όπως φαίνεται στο γράφημα της AirNav που καταγράφηκε στο Radarbox, μια ειδική πτήση της μεγάλης ελληνικής αεροπορικής εταιρίας ξεκίνησε από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος το πρωί στις 10.12 και περνώντας πάνω από τον Σαρωνικό έφτασε στην Πελοπόννησο, όπου και κηρύχθηκε πριν δύο αιώνες η Επανάσταση και σχημάτισε με την πορεία του ένα τεράστιο 200.

Aegean Airlines is celebrating 200 years of independence, drawing a huge 200 in the sky https://t.co/owXmvmj0Js pic.twitter.com/5mVt3lin9d

— AIRLIVE (@airlivenet) March 24, 2021