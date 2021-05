Σχολεία: Διά ζώσης μαθήματα από Δευτέρα

Επιστροφή στη διά ζώσης «νέα» κανονικότητα από Δευτέρα για 1.104.000 μαθητές και 127.300 εκπαιδευτικούς νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων. Το self test για τον κορωνοϊό θα είναι απαραίτητο για όλους, όπως συνέβη με τις 254.000 μαθητές και 23.700 καθηγητές των λυκείων, που επέστρεψαν στη διά ζώσης λειτουργία στις 12 Απριλίου. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», ήδη διευθυντές δημοτικών σχολείων έχουν λάβει υπεύθυνες δηλώσεις γονέων που αρνούνται το παιδί τους να κάνει self test.

Με self test, PCR ή rapid test

Ειδικότερα, μαθητές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό και λοιπό προσωπικό πρέπει τη Δευτέρα 10/5 να προσέλθουν στα σχολεία έχοντας βεβαίωση αρνητικού τεστ (self test, PCR ή rapid test). Το self test παρέχεται δωρεάν και διενεργείται πριν από την έναρξη των μαθημάτων της Δευτέρας και της Πέμπτης, από μαθητές, εκπαιδευτικούς, μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ) και το διοικητικό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων. Ο έλεγχος διενεργείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο. Ως προς τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, η διενέργεια self test είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για τους μαθητές.

Χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ

Το self test θα παραλαμβάνεται δωρεάν μαζί με ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο, χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ, τον προσωρινό ΑΜΚΑ (ΠΑΜΚΑ) ή τον προσωρινό αριθμό ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ). Το πρώτο τεστ μπορούν ήδη να το παραλάβουν οι γονείς και το προσωπικό, ενώ από τη Δευτέρα 10/5 θα μπορούν να παραλάβουν και το δεύτερο τεστ της ερχόμενης εβδομάδας. Συνιστάται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. Αρα το πρώτο τεστ μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ ή τη Δευτέρα το πρωί.

Μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr

Γονείς, μαθητές και προσωπικό δηλώνουν το αποτέλεσμα του self test μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr/, στην οποία εισέρχονται με τους κωδικούς Taxisnet, καταχωρίζοντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του self test.

Αν το self test είναι αρνητικό για τους μαθητές, εκδίδεται σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας, την οποία οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάθε μέρα και θα την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς. Για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό εκδίδεται η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Εάν δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, θα συμπληρώνεται χειρόγραφη δήλωση με τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα ή τη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος.

Αν το self test είναι θετικό, εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test σε δημόσια δομή. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν είναι αρνητικό, οι μαθητές/εκπαιδευτικοί λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και επιστρέφουν στο σχολείο.

Το self test δρα συμπληρωματικά στα ήδη ισχύοντα μέτρα, που περιλαμβάνουν υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, χρήση αντισηπτικών, σχολαστικούς καθαρισμούς και τακτικούς αερισμούς χώρων, προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων κ.ά.