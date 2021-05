Καπνός από την Αίτνα πάνω από την Ελλάδα

Το ηφαίστειο της Αίτνας στην Σικελία τον τελευταίο καιρό είναι ιδιαιτέρως δραστήριο. Τον Μάρτιο εξερράγη δύο φορές και έκτοτε «καπνίζει» ασταμάτητα.

Ο δορυφόρος Sentinel 5P της ευρωπαϊκής αποστολής Copernicus για την παρακολούθηση της ατμόσφαιρας, κατέγραψε την Τρίτη 25 Μαΐου μεγάλη ποσότητα διοξειδίου του θείου από την πρόσφατη δραστηριότητα του ηφαιστείου πάνω από την Ελλάδα.

Η συγκέντρωση αερίου παρατηρείται κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία και ανεβαίνει μέχρι τη Βουλγαρία.

The Sulphur Dioxide emissions from the last #Etna paroxysm spotted today May 25th at 11.05 UTC by #Copernicus #Sentinel5p. The plume was detected over #Greece, #NorthMacedonia and #Bulgaria. @CultureVolcan @EU_opendata #Sicily #Etnavolcano #volcano @EP_Hellas pic.twitter.com/wJW8cwny5a

— ADAM Platform (@PlatformAdam) May 25, 2021