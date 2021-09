Υποδοχή ξένων φοιτητών στα αμφιθέατρα των ΑΕΙ

Μια νέα σελίδα άνοιξε επισήμως χθες για την ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υποδέχθηκε τους πρώτους ξένους φοιτητές στο αγγλόφωνο πρόγραμμά της. Την ίδια ώρα, το αγγλόφωνο πρόγραμμα της εμβληματικής Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών περνάει στον δεύτερο χρόνο λειτουργίας του, μετά την περυσινή πρεμιέρα. Βήματα που καταδεικνύουν την προσπάθεια των ελληνικών πανεπιστημίων να αποκτήσουν παρουσία στη διεθνή αγορά ανώτατης εκπαίδευσης. Πεδίο όπου η Ελλάδα είναι ουραγός.

Συγκεκριμένα, όπως δείχνει πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, στην Ελλάδα περίπου το 3% των φοιτητών είναι ξένοι. Η χώρα μας βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης μετά τη Λιθουανία, την Κολομβία, το Μεξικό και την Πολωνία. Στον αντίποδα, πρώτη είναι η Ελβετία (όπου το 65% των φοιτητών στα προγράμματα των ΑΕΙ της είναι διεθνείς φοιτητές) και ακολουθούν Νέα Ζηλανδία και Ολλανδία.

Ο λόγος για τα «κλειστά σύνορα» των ελληνικών ΑΕΙ είναι η απουσία σχετικού θεσμικού πλαισίου, που αποτυπώνει τις χρόνιες αγκυλώσεις τόσο στις πολιτικές δυνάμεις της χώρας όσο και στα πανεπιστήμια. Χαρακτηριστικό είναι πως μέχρι το 2019 οι προτάσεις για ίδρυση αγγλόφωνων προγραμμάτων και συνεργασίες με ξένα ΑΕΙ με δίδακτρα έβρισκαν στο προσκήνιο ευήκοα ώτα, αλλά στο παρασκήνιο τρικλοποδιές. Η αλλαγή στάσης από το 2019 έχει αρχίσει να φέρνει αποτελέσματα. Πλέον από το υπουργείο Παιδείας έχουν στηθεί γέφυρες με ιδρύματα των ΗΠΑ, της Κίνας και της Βρετανίας για συνεργασίες με ελληνικά, ενώ προχωρούν και τα αγγλόφωνα προγράμματα.

Ενθουσιασμένος δηλώνει στην «Κ» ο πρύτανης του ΑΠΘ, Νίκος Παπαϊωάννου, που η Ιατρική του ιδρύματος υποδέχθηκε επισήμως τους 60 πρώτους ξένους φοιτητές στο αγγλόφωνο πρόγραμμά της. Για το πρόγραμμα οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής ξεπέρασαν τις 1.200. Εστειλαν φάκελο υποψηφιότητας με τα προβλεπόμενα έγγραφα 176 άτομα από 42 χώρες. Από αυτούς πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε 131 άτομα για τις 60 θέσεις (το μέγιστο όριο βάσει του ΦΕΚ ίδρυσης) από 12 χώρες: Κύπρος 31, Βρετανία 9, Γερμανία 7, ΗΠΑ 5, και από ένα φοιτητή έχουν οι Αυστραλία, Κίνα, Ολλανδία, Ινδία, Τουρκία, Γαλλία, Σουηδία και Βιετνάμ. «Το ξενόγλωσσο πρόγραμμα στηρίζεται απόλυτα στον κορμό του προσφάτως αναμορφωμένου προπτυχιακού προγράμματος της Ιατρικής, στην παράδοση και εμπειρία 78 ετών αδιάλειπτης λειτουργίας του τμήματος, καθώς και στο υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο των καθηγητών του σε διδακτικό, ερευνητικό και κλινικό έργο», λέει ο κ. Παπαϊωάννου, προσθέτοντας πως από την εξάντληση των ταμειακών διαθέσιμων –το πρόγραμμα έχει δίδακτρα 12.000 ευρώ ετησίως– προβλέπονται υποτροφίες ύψους 144.000 ετησίως σε φοιτητές και αποφοίτους του ελληνόφωνου προπτυχιακού (βάσει οικονομικών κριτηρίων) και υποτροφίες αριστείας σε φοιτητές του ξενόγλωσσου.

Από χθες επίσης η Φιλοσοφική Αθηνών έκανε ένα δεύτερο, πιο σίγουρο, βήμα στο ξενόγλωσσο πρόγραμμα της με τίτλο «ΒΑ Program in the Archaeοlogy, History, and Literature of Ancient Greece». «Οπως κάθε καινούργιο εγχείρημα το πρόγραμμα έγινε δεκτό τον Σεπτέμβριο του 2020 με ενθουσιασμό, αλλά και με τη μικρή επιφύλαξη αν θα έχει συνέχεια και αν θα μπορέσει να στεριώσει. Από ό,τι ακολούθησε φαίνεται ότι και συνέχεια έχει και οι βάσεις του είναι στέρεες», τονίζει στην «Κ» η πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του προγράμματος και ομότιμη καθηγήτρια της Σχολής Ελένη Καραμαλέγκου. Πρόκειται για είκοσι φοιτητές από εννέα χώρες: ΗΠΑ, Καναδά, Κίνα, Αίγυπτο, Ιράν, Νότια Αφρική, Φιλιππίνες, Πορτογαλία και Ιταλία. Μαζί με τις χώρες προέλευσης των φοιτητών της προηγούμενης χρονιάς, που εκτός των άλλων περιλαμβάνουν και το Ελ Σαλβαδόρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αλβανία, νέοι από δώδεκα διαφορετικές χώρες και από τέσσερις ηπείρους εμπιστεύτηκαν το πρόγραμμα για να σπουδάσουν κλασικά γράμματα στην Ελλάδα. «Σε μια εποχή που τα ΑΕΙ διεθνώς αναζητούν νέους τρόπους και προβληματίζονται για το πώς θα βελτιώσουν τα προγράμματα και τη διδασκαλία των κλασικών σπουδών, σε μια εποχή που κάποιες πρωτοβουλίες και επιλογές διαστρεβλώνουν τα πράγματα, το πρόγραμμα αυτό έχει κατά ένα μεγάλο μέρος βρει τον δρόμο και τον τρόπο του για να κινεί το ενδιαφέρον της νέας γενιάς. Εχει επιλέξει την παροχή της σοβαρής εκπαίδευσης, προκρίνει την ελευθερία και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης για τους φοιτητές, δεν επιβάλλει αυθαίρετα απόψεις. Αξιοποιεί την τεχνολογία. Αναδεικνύει τις νέες επιστημονικές τάσεις καθώς και τις αξίες της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας, οι οποίες ενυπάρχουν και στη δομή των σύγχρονων κοινωνιών. Με τις σπουδές του ελληνικού παρελθόντος δημιουργεί ισχυρά θεμέλια για τη γνώση και τη δημιουργική βελτίωση του “διεθνούς” παρόντος», υπογραμμίζει η κ. Καραμαλέγκου.

Το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ αποδεικνύονται πρωτοπόρα σε ένα κύμα αγγλόφωνων προπτυχιακών που θα σχεδιάζονται σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας.