Τραγωδία στη Χίο: Τρία παιδιά και μία γυναίκα οι νεκροί του ναυαγίου μεταναστών

Τέσσερις σοροί, τρεις ανήλικων παιδιών και μια γυναίκας, έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Χίου, όπου το πρωί βυθίστηκε λέμβος με 27 Αφρικανούς μετανάστες, ενώ αγνοείται ακόμη ένα άτομο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό 22 άτομα έχουν διασωθεί (14 άνδρες, 7 γυναίκες και ένα παιδί), συνεπώς ένα ακόμη εκτιμάται ότι αγνοείται.

Οι αρχές ενημερώθηκαν για το συμβάν στις 6.10 το πρωί, όταν οι επιβαίνοντες τηλεφώνησαν στο 112 και είπαν ότι βυθίζονται.

Έγιναν σαρώσεις στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας προκειμένου να βρεθεί το ακριβές στίγμα της λέμβου. Πρώτο στο σημείο πήγε νατοϊκό – γερμανικό πολεμικό πλοίο και στη συνέχεια τα σκάφη του Λιμενικού.

Κατά πληροφορίες, η φουσκωτή βάρκα που είχε ξεκινήσει από τα τουρκικά παράλια, ήταν χωρητικότητας 10 ατόμων και σε αυτή είχαν ανεβεί 27 με αποτέλεσμα να ξεκολλήσει εντελώς ο πάτος της και να βρεθούν όλοι στη θάλασσα. Κανείς εκ των μεταναστών δεν φορούσε σωσίβιο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ένα πλοίο ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος, δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του ΛΣ, ένα ελικόπτερο Σούπερ Πούμα της Πολεμικής Αεροπορίας, ένα ελικόπτερο του Ελληνικού Στρατού, ένα πλοίο δύναμης ΝΑΤΟ, τρία αλιευτικά σκάφη και τρία παραπλέοντα πλοία. Στην περιοχή επικρατούν άνεμοι βόρειοι εντάσεως 6 Μποφόρ. Όλοι οι διασωθέντες αλλοδαποί οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χίου.

Σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης σημειώνει: «Οι τουρκικές αρχές πρέπει να κάνουν περισσότερα για να αποτρέψουν στην πηγή την εκμετάλλευση από εγκληματικές συμμορίες. Αυτά τα ταξίδια δεν θα έπρεπε ποτέ να επιτρέπονται να γίνουν».

The Turkish authorities must do more to prevent exploitation by criminal gangs at source. These journeys should never be allowed to happen. pic.twitter.com/G95PrgsWaD

— Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 26, 2021