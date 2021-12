Εκπαιδευτικοί στα θρανία για να μάθουν… fake news

Κλήθηκαν να συντάξουν και να διαδώσουν… fake news, να κάνουν role playing αναλαμβάνοντας «κόντρα» ρόλους, να μπουν στα παπούτσια των εφήβων μαθητών τους, της γενιάς του TikTok και τηλεκπαίδευσης. Ο λόγος για 76 εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας από σχολεία όλης της Ελλάδας, οι οποίοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Human Rights for Beginners» (Ανθρώπινα δικαιώματα για αρχάριους). Το εν λόγω εκπαιδευτικό εργαστήρι, που απευθύνεται σε ενήλικες, υλοποιείται από την οργάνωση New Wrinkle με χρηματοδότηση του προγράμματος Active Citizens Fund του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

«Το “Human Rights for Beginners” εστιάζει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με απώτερο στόχο τον αντίκτυπο στο μικρο-επίπεδο της σχολικής τάξης» σχολιάζει στην «Κ» ο κ. Στέφανος Νόλλας, Πρόεδρος της New Wrinkle, «επιλέγουμε να αναδείξουμε το κλειδί του πολιτικού πολιτισμού μας- τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και την πρακτική τους εφαρμογή στην καθημερινή μας ζωή και βέβαια στο σχολείο». Η New Wrinkle μαζί με την ActionAid μετέφρασαν το εκπαιδευτικό υλικό του «Πλαισίου Αναφοράς Ικανοτήτων για Δημοκρατικό Πολιτισμό» του Συμβουλίου της Ευρώπης στα ελληνικά. Το πρώτο εργαστήρι πραγματοποιήθηκε προ πανδημίας στην Αθήνα με συμμετοχή εκατό ατόμων, ακολούθησε φέτος το φθινόπωρο στα Τρίκαλα και στην Καλαμάτα. «Το πρόγραμμα συνάδει με τους έξι θεματικούς άξονες του Project ‘Free to Speak, Safe to Learn- Democratic Schools for All» του Συμβουλίου της Ευρώπης» διευκρινίζει ο κ. Νόλλας, «φιλοσοφία του Συμβουλίου είναι να γαλουχήσουμε μια νέα γενιά Ευρωπαίων ενεργών πολιτών, που να εμφορούνται από τα δημοκρατικά ιδεώδη».

«Η θεματική του σεμιναρίου μας ενθουσίασε, εξ ου και η συμμετοχή ήταν υψηλή» σημειώνει από την πλευρά της η κ. Ζωή Περιστέρη, συμμετέχουσα και διευθύντρια του 8ου ΓΕΛ Τρικάλων, το οποίο φιλοξένησε το διήμερο σεμινάριο. «Πολύ συχνά ερχόμαστε σε αμηχανία ως προς τη διαχείριση θεμάτων που διχάζουν την κοινή γνώμη» λέει στην «Κ» η κ. Περιστέρη, «επ’ αυτού χρειαζόμαστε καθοδήγηση και εφαρμόσιμες πρακτικές». Ζητούμενο είναι να βρεθεί η «χρυσή» τομή. «Θέλουμε στο σχολείο τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί να εκφράζουμε ελεύθερα τις απόψεις μας, χωρίς όμως να δημιουργείται πόλωση» λέει στην «Κ» η ίδια, η οποία ανέλαβε τα ηνία του σχολείου τον Ιανουάριο του 2020 και βρέθηκε άμεσα αντιμέτωπη με τις προκλήσεις που έφερε η πανδημία. Τη δεύτερη μέρα του βιωματικού σεμιναρίου οι συμμετέχοντες όφειλαν να διαμορφώσουν μια πρόταση εφαρμογής όσων παρουσιάστηκαν την πρώτη μέρα με την υποστήριξη και ενός «μέντορα», συνεργάτη της New Wrinkle. «Στον πυλώνα του «ευ ζην» παρουσιάσαμε την ‘τάξη εν-τάξει’, μια ιδέα που θα την υλοποιήσουμε εν συνεχεία και με τους μαθητές, δημιουργώντας ένα παζλ που θα αναπαριστά την ιδανική δημοκρατική τάξη, το οποίο θα μετεξελιχθεί σε animation».

Από τη θεωρία στην… πράξη πέρασε και η διευθύντρια του μουσικού σχολείου στην Καλαμάτα, κ. Τρισεύγενη Πουλοπούλου. «Τη Δευτέρα κιόλας, μετά την επιμόρφωση, κλήθηκα να διαχειριστώ την περίπτωση δύο μαθητριών που είχαν αποβληθεί» διηγείται στην «Κ», «ο νόμος λέει ότι επιτρέπεται να έρθουν στο σχολείο αλλά δεν μπορούν να μπουν στην τάξη». Αξιοποιώντας, λοιπόν, την εμπειρία του βιωματικού σεμιναρίου, η κ. Πουλοπούλου, κατηύθυνε τις δύο έφηβες στην αίθουσα εικαστικών. «Τους ζήτησα να γράψουν σε χρωματιστά χαρτιά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους» λέει η διευθύντρια, «με αυτά δημιούργησαν ένα ταμπλώ, μέσω του οποίου προκύπτουν κάποιοι κανόνες». Στόχος της ήταν, πέρα από το να προβληματίσει τα δύο κορίτσια, να τους υποδείξει ότι η τιμωρία έχει θετικό πρόσημο. «Με την αρχαιοελληνική έννοια» τονίζει ως φιλόλογος η διευθύντρια, «καθώς ετυμολογικά προκύπτει από το τιμή και ώρα (με ψιλή), που στα αρχαία ελληνικά σήμαινε φροντίδα».

Οι εκπαιδευτικοί ενθουσιάστηκαν και για έναν επιπλέον λόγο: «βγήκαν» από την οθόνη, παρακολουθώντας ζωντανά μια επιμόρφωση έπειτα από πολλούς μήνες. «Κατορθώσαμε να φέρουμε σε επαφή εκπαιδευτικούς από διαφορετικές ειδικότητες και διαφορετικές περιοχές, υπήρξε ώσμωση και ανταλλαγή απόψεων, έγινε εφικτή η διαθεματική διεπιστημονική προσέγγιση θεμάτων» τονίζει από πλευράς της η κ. Ντορέττα Αστέρη, δρ Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και σύμβουλος Α’ στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που ήταν εισηγήτρια στο σεμινάριο για τις διακρίσεις. «Στη συζήτηση ‘δύσκολων’ θεμάτων, η εξωλεκτική επικοινωνία έχει μεγάλη σημασία». Μεταξύ άλλων βιωματικών εργαλείων η κ. Αστέρη έφερε στους συμμετέχοντες έναν γεωπολιτικό χάρτη και τους ρώτησε από που πίστευαν ότι θα έπρεπε να ξεκινήσει μια νέα ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. «Ολοι αυθόρμητα προέταξαν τη δική τους περιφέρεια, αποδεικνύοντας ότι πάντα δίνουμε προτεραιότητα σε ό,τι μας είναι οικείο και γνωστό» σημειώνει η ίδια, «σε ό,τι μας είναι άγνωστο ή ακόμα περισσότερο μας στεναχωρεί, όπως η αναπηρία, δεν αφήνουμε χώρο». Με βάση αυτή τη διαπίστωση προχώρησε το βιωματικό σεμινάριο, που αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην εξάλειψη των προκαταλήψεων.