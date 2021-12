Έρευνα: Δεν αρκούν τρεις δόσεις Sinovac έναντι της Όμικρον – Μπλανσάρ: Σημαντικές οι οικονομικές επιπτώσεις

Τρεις δόσεις του κινεζικού εμβολίου της Sinovac κατά του κορωνοϊού δεν παράγουν επαρκή επίπεδα αντισωμάτων για την καταπολέμηση της μετάλλαξης Όμικρον, σύμφωνα με ερευνητές από το Χονγκ Κονγκ.

Η ανάλυσή τους αποκάλυψε ότι η ενισχυτική δόση με το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech, έπειτα από δύο δόσεις Sinovac, ήταν πιο αποτελεσματική, παρέχοντας ικανοποιητικό επίπεδο αντισωμάτων έναντι της Όμικρον.

Το εμβόλιο CoronaVac της Sinovac και το εμβόλιο BBIBP-CorV της κρατικής Sinopharm είναι τα δύο σκευάσματα που έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερο στην Κίνα.

Σχολιάζοντας την Τρίτη τα ευρήματα της μελέτης, τα οποία δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ο Γάλλος οικονομολόγος Ολιβιέ Μπλανσάρ ανέφερε ότι «αν επιβεβαιωθεί πως ακόμη και τρεις δόσεις Sinovac είναι αναποτελεσματικές έναντι της Όμικρον, η Κίνα έχει τώρα 1,4 δισ. μη ανοσοποιημένους πολίτες», κάτι που, όπως πρόσθεσε, θα έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για την Κίνα και για τον κόσμο.

Ο ίδιος εξήγησε ότι, δεδομένης της πολιτικής που έχει ακολουθήσει έως τώρα η Κίνα, αυτό πιθανώς συνεπάγεται συχνά και μεγάλα lockdown, με μεγάλη επίδραση στη δραστηριότητα εντός της ασιατικής χώρας, αλλά και σημαντικές επιπτώσεις στο εμπόριο.

2. Given China’s zero-covid policy, this implies frequent and major lockdowns, with a large effect on activity in China.

It also implies major effects on trade. Sharp limits on travel, inbound and outbound will make it hard to maintain/expand supply chains going through China.

