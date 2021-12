Σεισμός τώρα 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη

Σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε θαλάσσιο χώρο νότια της Κρήτης σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 7:08 π.μ., εντοπίζεται 37 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Άρβης. Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 45 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, η δόνηση είχε ένταση και κράτησε αρκετά δευτερόλεπτα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την ανατολική Κρήτη, κυρίως στο νότιο τμήμα, αλλά και στο Ηράκλειο.

Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές, οχήματα της Πυροσβεστικής πραγματοποιούν ελέγχους στις περιοχές, όπου φαίνεται να έγινε περισσότερο αισθητή η σεισμική δόνηση.

Κατά το πρακτορείο Reuters, η δόνηση έγινε αισθητή και σε περιοχές της Αιγύπτου.

M6.1 #earthquake (#σεισμός) strikes 75 km S of #Irákleion (#Greece) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/Bm7c0UN7Xn

