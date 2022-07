Σχολείο: Καινοτομία που ανοίγει δρόμους

Μελέτησαν τα προβλήματα των δρόμων της πόλης τους. Είδαν πού βρίσκουν εμπόδια τα άτομα με προβλήματα όρασης και κίνησης. Οι μαθητές τελικά κοίταξαν out of the box, κινητοποιήθηκαν, καινοτόμησαν. «Η σημασία του προγράμματος είναι πως τα παιδιά μαθαίνουν να καινοτομούν», ανέφερε στην «Κ» ο Δημήτρης Κονετάς, καθηγητής Πληροφορικής στο Γενικό Λύκειο Ελεούσας Ιωαννίνων, η ομάδα μαθητών του οποίου ξεχώρισε στον πρώτο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ιδεών Κοινωνικής Καινοτομίας, με τον οποίο ολοκληρώθηκε το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του British Council, σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ιδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, με τίτλο Skills Clubs: Δεξιότητες νέων για τον 21ο αιώνα.

«ΔΙΠΛΑ» ονόμασαν την ιδέα τους οι πέντε μαθητές, που κέρδισαν το πρώτο βραβείο. Οι μαθητές από τα Γιάννενα παρουσίασαν την ιδέα τους για μια πόλη που θα είναι περισσότερο προσβάσιμη στα άτομα με αναπηρία, θέλοντας να ευαισθητοποιήσουν τις δημόσιες αρχές και τους συμπολίτες τους. Πρότειναν μια εφαρμογή στην οποία θα καταγράφονται οι ράγες όδευσης των ατόμων με προβλήματα όρασης και κίνησης, αλλά και οι ατέλειες που έχουν οι ράγες. Ο κάτοχος της εφαρμογής θα μπορεί να ενημερώνεται μέσω ηχητικού μηνύματος. «Για να τεκμηριώσουν ότι υπάρχει ανάγκη για μια τέτοια εφαρμογή, οι μαθητές βασίστηκαν σε έρευνα που είχε καταγράψει τα προβλήματα που έχουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες στις πόλεις. Επίσης συζήτησαν με εκπροσώπους ενώσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία και παραολυμπιονίκη από την περιοχή των Ιωαννίνων, για να διαπιστώσουν εάν όντως η εφαρμογή θα τους εξυπηρετούσε και να ακούσουν πώς ίσως θα μπορούσαν να τη βελτιώσουν καλύπτοντας τις ανάγκες των ατόμων αυτών», παρατηρεί ο κ. Κονετάς, καταδεικνύοντας τα εκπαιδευτικά οφέλη για τους μαθητές οι οποίοι έμαθαν να ερευνούν ένα θέμα, να καταγράφουν τις παραμέτρους του, να συζητούν και να δίνουν λύσεις.

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του British Council, σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ιδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, σχολικές ομάδες κατέθεσαν ευφάνταστες προτάσεις δράσεων, που στόχο τους έχουν να απαντήσουν σε ένα κοινωνικό ή περιβαλλοντικό πρόβλημα που απασχολεί την κοινότητά τους, εντός ή εκτός σχολείου. Στη δεύτερη και στην τρίτη θέση αντίστοιχα βρέθηκαν οι «Think Femme» από το 2ο Γενικό Λύκειο Νέας Σμύρνης και οι «Και όμως είμαι ακόμα εδώ» από το 1ο Γενικό Λύκειο Αιγίου. Τιμητική διάκριση έλαβαν οι «Βρέχει… κεφτέδες!» από το 8ο Γενικό Λύκειο Αμαρουσίου και οι «La seis» από το 2o Γενικό Λύκειο Φλώρινας.

«Ενώσαμε τις δυνάμεις μας με το Κοινωφελές Ιδρυμα Ιωάννης Λάτσης διότι θέλαμε να προσφέρουμε στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα ένα εργαλείο και ένα πρόγραμμα που θα στοχεύει στην καινοτομία. Φέτος, σε αυτή την πιλοτική χρονιά, κατορθώσαμε να επιμορφώσουμε περισσότερους από 370 εκπαιδευτικούς και 1.500 μαθητές σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο εκπαιδευτικό υλικό ελεύθερο και προσβάσιμο σε κάθε δάσκαλο και καθηγητή», δήλωσε η Αναστασία Ανδρίτσου, διευθύντρια του British Council. «Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με σημαντικές για την πορεία της ζωής τους έννοιες και δεξιότητες, όπως η ενεργητική ακρόαση, η επίλυση προβλημάτων και η ομαδοσυνεργατική εργασία, καλλιεργώντας παράλληλα την αντίληψή τους για την κοινωνική καινοτομία και την επιχειρηματικότητα», τόνισε η Εύα Λιανού, γενική διευθύντρια του Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.

Για ένα σχολείο «εργαστήριο» γνώσης και κριτικής

Το πρωί της περασμένης Παρασκευής οι επιβλητικοί χώροι του αμφιθεάτρου Cotsen Hall στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη απέπνεαν αύρα σχολείου, πανεπιστημίου και, συγχρόνως, εργαστηρίου παραγωγής καινοτομίας, καθώς φιλοξενούσαν ημερίδα που διοργάνωσαν το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η ευρωπαϊκή δεξαμενή σκέψης The Lisbon Council, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων και Μουσείων της Επιστήμης (Ecsite), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ζωντανών Εργαστηρίων (ENoLL) και η Ελληνογερμανική Αγωγή, φέρνοντας μαζί εκπαιδευτικούς, ερευνητές και διαμορφωτές πολιτικής σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σκοπός ήταν η ενημέρωση για τις δυνατότητες που προσφέρει η υιοθέτηση της πρακτικής των ζωντανών εργαστηρίων για ένα σύγχρονο σχολείο, που βοηθάει τους μαθητές του να αποκτήσουν κριτική και δημιουργική σκέψη, ικανότητα στην επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων, συστηματική και μεθοδική συνεργασία και ακαδημαϊκή συνείδηση.

«Η μέθοδος του σχολείου ως ζωντανού εργαστηρίου βρίσκεται σε συμφωνία με τις σύγχρονες προσεγγίσεις, προσφέροντας ένα συγκεκριμένο τρόπο για να μετουσιωθούν οι μεγάλοι στόχοι σε καθημερινή διδακτική και μαθησιακή πράξη», είπε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο καθηγητής Ιατρικής Φυσικής και Πληροφορικής στο ΑΠΘ Παναγιώτης Μπαμίδης. Ο Αλέξανδρος Κόπτσης, γ.γ. Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής στο υπουργείο Παιδείας, ο οποίος παρέστη στην εκδήλωση ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού, επισήμανε τη συνάφεια της προσέγγισης των ζωντανών εργαστηρίων με πρωτοβουλίες αιχμής της εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Στην ίδια κατεύθυνση, ο πρόεδρος του ΙΕΠ Ιωάννης Αντωνίου τοποθέτησε τη συζήτηση για το σχολείο ως ζωντανό εργαστήριο στο ευρύτερο πλαίσιο των πυλώνων της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ελλάδας. «Σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα οι μαθητές γίνονται συνδημιουργοί πρακτικών, καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινής ζωής που οι ίδιοι αναγνωρίζουν γύρω τους και συνειδητά επιλέγουν να αντιμετωπίσουν», εξήγησε ο Παύλος Κουλούρης, ερευνητής στο τμήμα Ερευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής και συντονιστής του ευρωπαϊκού έργου «Τα σχολεία ως ζωντανά εργαστήρια».

