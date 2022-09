Σεισμός τώρα 5,3 Ρίχτερ ανάμεσα σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά

Σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε θαλάσσιο χώρο ανάμεσα σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πρώτη εκτίμηση έκανε λόγο για σεισμό 5,3 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 10:36 το πρωί της Πέμπτης, εντοπίζεται 57 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ληξουρίου, σε απόσταση 332 χιλιόμετρα δυτικά των Αθηνών. Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 11,6 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Κέντρου (EMSC), ο σεισμός είχε μέγεθος 5,3 Ρίχτερ. Βάσει μαρτυριών που επικαλείται το EMSC, η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, αλλά και στην Πάτρα και το Αγρίνιο.

Ακολούθησαν πέντε μικρότερες δονήσεις, μεγέθους από 2,5 έως 3,7 Ρίχτερ, στην ίδια περιοχή.

#Earthquake 70 km W of #Zákynthos (#Greece) 5 min ago (local time 10:36:23). Colored dots represent local shaking & damage reported by eyewitnesses. Share your experience:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/gygf5IJt6p pic.twitter.com/7p3w1bnrjY

— EMSC (@LastQuake) September 8, 2022