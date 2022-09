Ζάκυνθος: Έπεσαν βράχια στο «Ναυάγιο» μετά τον σεισμό των 5,4 Ρίχτερ – Έκλεισε η παραλία

Αποκόλληση και πτώση βράχων σημειώθηκε στον κόλπο του «Ναυαγίου» στη Ζάκυνθο μετά τη σεισμική δόνηση των 5,4 Ρίχτερ στο Ιόνιο πέλαγος.

Τα βράχια έπεσαν στην άκρη του κόλπου του «Ναυαγίου», μακριά από το σημείο που δένουν τα πλοία, ενώ δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί ή άλλα προβλήματα. Ωστόσο, προληπτικά έκλεισε η παραλία και απαγορεύθηκε η προσέγγιση των πλοίων.

Μιλώντας στην «Κ», ο πρόεδρος της κοινοπραξίας τουριστικών πλοίων «Πόρτο Βρώμη – Μαριές», Διονύσης Γιατράς, ανέφερε ότι η παραλία έχει κλείσει μετά τον σεισμό. Όπως τόνισε, δόθηκε εντολή από το Λιμεναρχείο να μην προσεγγίζουν τα καράβια και να μην γίνεται αποβίβαση επισκεπτών στην παραλία. Από την πλευρά του Λιμενικού τονίστηκε ότι η παραλία θα παραμείνει προληπτικά κλειστή.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε τα βράχια έπεσαν στην άκρη του κόλπου του «Ναυαγίου», μακριά από το σημείο που δένουν τα πλοία, δίχως να δημιουργηθεί ιδιαίτερο πρόβλημα. Νωρίτερα, αμέσως μετά τον σεισμό και μιλώντας στην «Κ», ο κ. Λέκκας είχε υπογραμμίσει ότι «χρειάζεται επαγρύπνηση από πολίτες και δημοτικές αρχές και εφιστώ για άλλη μια φορά την προσοχή στα μέτρα προστασίας και ασφάλειας που πρέπει να εξεταστούν εκ νέου και να επιτηρούνται πολύ στενά στη διάσημη παραλία “Ναυάγιο” στη Ζάκυνθο. Είναι μια παραλία δυνητικά πολύ επικίνδυνη και ευάλωτη σε κατολισθήσεις».

Όπως ανέφερε στην «Κ» ο κ. Λέκκας, «είναι ένα σεισμός στο πλαίσιο της συντρέχουσας σεισμικότητας, δηλαδή ένας σεισμός συνηθισμένος για την περιοχή». «Το επίκεντρο του είναι αρκετά μακριά από τις οικιστικές περιοχές. Απ’ ό,τι φαίνεται είναι ο κύριος σεισμός αλλά πρέπει να περιμένουμε μερικές ώρες ακόμα για να σιγουρευτούμε» πρόσθεσε και συμπλήρωσε: «Πρόκειται για ένα γνωστό ρήγμα που έδωσε τον σεισμό ανάμεσα σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Ήταν επιφανειακός και ήταν ιδιαίτερα αισθητός και στα δύο νησιά».

Ο σεισμός, μεγέθους 5,4 Ρίχτερ, σημειώθηκε σε θαλάσσιο χώρο ανάμεσα σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Μέχρι τώρα, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 10:36 το πρωί της Πέμπτης, εντοπίζεται 59 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ληξουρίου, σε απόσταση 332 χιλιόμετρα δυτικά των Αθηνών. Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 8,8 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Κέντρου (EMSC), ο σεισμός είχε μέγεθος 5,3 Ρίχτερ.

Βάσει μαρτυριών που επικαλείται το EMSC, η δόνηση είχε μεγάλη διάρκεια και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, αλλά και στη Λευκάδα, την Πάτρα και το Αγρίνιο. Ακολούθησαν επτά μικρότερες δονήσεις, μεγέθους από 2,5 έως 3,7 Ρίχτερ, στην ίδια περιοχή.

#Earthquake 70 km W of #Zákynthos (#Greece) 5 min ago (local time 10:36:23). Colored dots represent local shaking & damage reported by eyewitnesses. Share your experience:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/gygf5IJt6p pic.twitter.com/7p3w1bnrjY

— EMSC (@LastQuake) September 8, 2022