Πώς στήθηκε η επιχείρηση για τις πτήσεις της Emirates – Τι προβλέπει το πρωτόκολλο σε περιπτώσεις απειλής

Ήταν λίγα λεπτά πριν τις 10 το βράδυ της Πέμπτης, όταν το γιγάντιο αεροσκάφος της Emirates προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος». Όλα κυλούσαν ομαλά, το αεροπλάνο έφτασε στο σημείο στάθμευσης, το λεωφορείο που μεταφέρει τους επιβάτες περίμενε εκεί. Μόνο η διακριτική παρουσία της Αστυνομίας και οι κάμερες που ήταν στραμμένες προς το σημείο μαρτυρούσαν ότι αυτή δεν ήταν μια προσγείωση ρουτίνας στο διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας.

Μπορεί τελικά το θρίλερ με τα δύο αεροπλάνα της Emirates να είχε αίσιο τέλος και ο περισσότερος κόσμος να έμεινε με την εντύπωση ότι απλά ταλαιπωρήθηκαν και αγχώθηκαν εκατοντάδες επιβάτες, ωστόσο στο παρασκήνιο είχε στηθεί μια ολόκληρη επιχείρηση για την ασφαλή επιστροφή του αεροσκάφους – όπως γίνεται κάθε φορά σε τέτοιες περιπτώσεις.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι ελληνικές αρχές έλαβαν πληροφορία από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ ότι άτομο αραβικής καταγωγής, ύποπτο για τρομοκρατία, είχε επιβιβαστεί σε μια από τις δύο νυχτερινές πτήσεις της Emirates από το «Ελ. Βενιζέλος».

Η πρώτη πτήση με προορισμό το Ντουμπάι δεν είχε ακόμη αναχωρήσει. Έγινε έλεγχος στους επιβάτες, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κάποιο ύποπτο άτομο και αναχώρησε γύρω στις 10 το βράδυ της Πέμπτης.

Η δεύτερη πτήση – που ερχόταν από το Ντουμπάι, είχε κάνει στάση στην Αθήνα και είχε τελικό προορισμό τη Νέα Υόρκη – ήταν ήδη καθ’ οδόν, μάλιστα βρισκόταν εκτός FIR Αθηνών και συγκεκριμένα πάνω από τη Σαρδηνία της Ιταλίας.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου υπάρχει προειδοποίηση για ύποπτο άτομο στην πτήση ή απειλη αεροπειρατείας, συγκαλείται άμεσα Επιτροπή Ασφαλείας. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από τον προϊστάμενο της Αστυνομίας, τον προιστάμενο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, εκπρόσωπο της εταιρείας και εκπρόσωπο του handling της αεροπορικής.

Αξιολογούνται τα υπάρχοντα δεδομένα και το είδος της απειλής κατατάσσεται σε τέσσερις κατηγορίες: «κόκκινο», «πορτοκαλί», «κίτρινο» και «πράσινο». Όταν ο συναγερμός είναι «κόκκινος», τότε υπάρχει με σιγουριά κάποια απειλή στο αεροσκάφος, όταν είναι «πορτοκαλί» τότε υπάρχει ενδεχόμενο απειλής και όταν είναι «πράσινο» δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

Ο πιλότος είναι σε άμεση επικοινωνία τόσο με την Επιτροπή Ασφαλείας, όσο και με την αεροπορική του εταιρεία για τις κινήσεις του. Στην προκειμένη περίπτωση, μέχρι να αποφασιστεί προς τα πού θα κατευθυνθεί, έκανε λίγους κύκλους πάνω από τη Σαρδηνία.

Σε αυτό το σημείο, με βάση τις εντολές που παίρνει από την Αστυνομία, στην «επιχείρηση» μπαίνει και ο Πύργος Ελέγχου του ΔΑΑ, σε συνεννόηση πάντα με το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών (FIR Aθηνών – στρατός).

«Είχαμε μια προειδοποίηση ότι υπάρχει ένας ύποπτος επιβάτης. Κάναμε έναν έλεγχο στη λίστα επιβατών και δεν φαινόταν να υπάρχει το όνομα που μας είπαν. Αυτό βέβαια μπορεί να σημαίνει ότι χρησιμοποιούσε πλαστό διαβατήριο», σημειώνει η προϊσταμένη επιχειρησιακής λειτουργίας του Πύργου Ελέγχου του ΔΑΑ, κ. Έφη Παπαδοπούλου.

Όπως υπογραμμίζει η κ. Παπαδοπούλου, ακόμα και όταν υπάρχει η παραμικρή υποψία ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν υπάρχουν περιθώρια για ρίσκο.

Στην περίπτωση της πτήσης EK209 που ήταν ήδη στον αέρα, το πρωτόκολλο επιβάλλει ότι το αεροσκάφος θα έπρεπε να κατευθυνθεί στο κοντινότερο αεροδρόμιο, να ελεγχθεί και έπειτα να αναχωρήσει.

