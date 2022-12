Το πιο ζεστό φθινόπωρο για τη Μακεδονία και τη Θράκη

Παρότι μας αποχαιρέτησε με ένα κύμα κακοκαιρίας, το φετινό φθινόπωρο εμφάνισε σε αρκετές περιοχές περιόδους αυξημένων θερμοκρασιών συγκριτικά με την προηγούμενη δεκαετία. Οι θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις ήταν πιο έντονες σε Μακεδονία και Θράκη, καθώς και στη Θεσσαλία κυρίως τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Διαφορετική ήταν η εικόνα στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη, όπου οι τιμές κινήθηκαν πιο κοντά στον μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου 52 μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τις μέσες ανώτερες τιμές, καταγράφεται τον Νοέμβριο θετική απόκλιση 1,5 βαθμού Κελσίου σε Μακεδονία – Θράκη και Θεσσαλία, ενώ Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος έχουν αυξημένους μέσους όρους από 0,5° C-0,7° C. Νότιο Αιγαίο (+0,3° C) και Κρήτη (+0,2° C) είναι πιο κοντά στις μέσες τιμές.

Τον Οκτώβριο οι θερμές τάσεις είναι πιο έντονες, με τις ανώτερες τιμές σε Μακεδονία – Θράκη να είναι δύο βαθμούς Κελσίου πάνω από την προηγούμενη δεκαετία και όλες τις υπόλοιπες περιοχές της ελληνικής χερσονήσου να έχουν θετική απόκλιση πάνω από τη μονάδα: Θεσσαλία +1,4° C, Ηπειρος +1,3° C, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος +1,1° C. Πάλι σε διαφορετική τροχιά η Κρήτη (-0,2° C) και το Νότιο Αιγαίο (+0,1° C).

Ο Σεπτέμβριος ήταν πιο κοντά στις μέσες τιμές ή και πιο ψυχρός, αυτή τη φορά στη Βόρεια Ελλάδα, όπου σημειώθηκε πτώση της μέσης ανώτατης τιμής κατά -0,9° C, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι θερμοκρασίες του μήνα κινήθηκαν κοντά στις φυσιολογικές τιμές.

Η θερμοκρασία στη νότια Ελλάδα, στο Αιγαίο και στην Κρήτη κυμάνθηκε κοντά στον μέσο όρο της δεκαετίας.

«Αξίζει να σημειώσουμε πως η σύγκριση των φετινών τιμών έγινε με τους μέσους όρους της περασμένης δεκαετίας, η οποία είναι σχετικά θερμή. Σε άλλη περίπτωση οι αποκλίσεις θα ήταν πολύ πιο έντονες», εξηγεί στην «Κ» ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο και επιστημονικά υπεύθυνος για το meteo.gr.

Τον Οκτώβριο η χώρα έμοιαζε χωρισμένη θερμοκρασιακά, με τη συνήθως πιο ψυχρή Μακεδονία να έχει ιδιαίτερα υψηλές τιμές για τις ανώτερες θερμοκρασίες, ενώ τα νησιά και η Κρήτη παρέμεναν κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα, λόγω και των βόρειων ανέμων που έπνεαν τις περισσότερες μέρες.

Τον Νοέμβριο στη Βόρεια Ελλάδα η μέση ανώτερη τιμή διαμορφώθηκε στους 16,9 βαθμούς Κελσίου, περίπου 1,5° C πάνω από τον μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας. «Στη Θεσσαλονίκη, 22 από τις 30 ημέρες του Νοεμβρίου οι ανώτερες τιμές ήταν πάνω από τις κανονικές. Στο Κιλκίς ήταν 21 στις 30. Παρ’ όλα αυτά», όπως εξηγεί ο κ. Λαγουβάρδος, «είναι μόλις ο τέταρτος πιο θερμός μήνας της περιόδου 2010-2022. Τον Νοέμβριο του 2010 είχε φτάσει τους 18,4° C, τιμή ρεκόρ της περιόδου. Την αμέσως επόμενη χρονιά, το 2011, έπεσε στους 11,8° C».

Βεβαίως, το γεγονός των υψηλών ανώτερων τιμών την ημέρα δεν σημαίνει πως κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες και στη Μακεδονία και αλλού η θερμοκρασία δεν έπεφτε πολύ. «Ειδικά σε κλειστές λεκάνες οι ελάχιστες θερμοκρασίες έπεφταν πολύ χαμηλά», σημειώνει ο κ. Λαγουβάρδος.