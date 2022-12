Σεισμός τώρα 3,9 Ρίχτερ στην Εύβοια

Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη νότια Εύβοια, σύμφωνα με εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Κατά την πρώτη εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η δόνηση είχε μέγεθος 4,1 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα ανατολικά – νοτιοανατολικά των Ζαράκων Ευβοίας, στην ευρύτερη περιοχή όπου καταγράφεται έξαρση της σεισμικής δραστηριότητας τις τελευταίες ημέρες.

Πέρα από την Εύβοια, η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική.

🔔#Earthquake (#σεισμός) M4.1 occurred 28 km NE of #Kárystos (#Greece) 4 min ago (local time 12:35:10).

