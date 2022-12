Σεισμός τώρα: Δύο δονήσεις 3,9 Ρίχτερ στην Εύβοια

Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 το Σάββατο στη νότια Εύβοια, σύμφωνα με εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ενώ λίγο αργότερα, στις 12:51, ακολούθησε δόνηση ίδιας έντασης.

Το επίκεντρο των δονήσεων εντοπίζεται περίπου 10 χιλιόμετρα ανατολικά – νοτιοανατολικά των Ζαράκων Ευβοίας, στην ευρύτερη περιοχή όπου καταγράφεται έξαρση της σεισμικής δραστηριότητας τις τελευταίες ημέρες. Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 10 χιλιόμετρα.

Πέρα από την Εύβοια, οι δονήσεις έγιναν αισθητές και στην Αττική.

