Επέτειος δολοφονίας Γρηγορόπουλου: Επεισόδια σε Εξάρχεια και Θεσσαλονίκη – Βροχή μολότοφ κατά των ΜΑΤ

Επεισόδια ξέσπασαν στα Εξάρχεια μετά το τέλος της πορείας μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, που ολοκληρώθηκε με αρκετά μεγάλη συμμετοχή.

Αρχικά, άγνωστοι έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων στην οδό Μπενάκη και κατόπιν εξαπέλυσαν επίθεση με βόμβες μολότοφ εναντίον των δυνάμεων των ΜΑΤ.

Ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό από τις δυνάμεις των ΜΑΤ, που απώθησαν τους κουκουλοφόρους, κάνοντας εκτεταμένη χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

Στην περιοχή των Εξαρχείων έσπευσαν και δυο «Αίαντες» της αστυνομίας που έσβησαν φωτιές και απομάκρυναν οδοφράγματα.

Ένταση επικράτησε και στην πλατεία Ομονοίας, όπου άγνωστοι εκτόξευσαν αντικείμενα σε δυνάμεις της ομάδας «Δράση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τουλάχιστον έξι προσαγωγές.

In #Athens, the capital of #Greece, violent clashes between police and protesters took place in many streets during protests for the deaths of people killed by police violence.

Athens 6-12-2022#αλεξης#αλεξης_γρηγοροπουλος#antireport #16χρονος #antireport #ΕΛΛΑΔΑ #Protest pic.twitter.com/qc1QNR4I9d

