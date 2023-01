Υπόθεση Σάρα Μαρντίνι: Αποσύρθηκαν οι κατηγορίες κατασκοπείας κατά των 24 κατηγορούμενων

Στην απόσυρση των πλημμεληματικών κατηγοριών για τους 24 διασώστες και εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις για το μεταναστευτικό (γνωστή και ως υπόθεση Σάρα Μαρντίνι) προχώρησε ομόφωνα το Τριμελές Εφετείο Λέσβου.

Eίχε προηγηθεί σχετική πρόταση από τον εισαγγελέα που έκανε δεκτές τις ενστάσεις των συνηγόρων των κατηγορουμένων.

Η απόσυρση αφορά στα πλημμελήματα της κατασκοπείας, της πλαστογραφίας και της παράνομης ακρόασης ραδιοσυχνοτήτων. Η εκδίκαση των συγκεκριμένων αδικημάτων είχε προχωρήσει έπειτα από πέντε χρόνια (από το 2018) λόγω κινδύνου παραγραφής τους και έπειτα από σειρά αναβολών.

Υπενθυμίζεται ότι ανάμεσα στους κατηγορούμενους ήταν:

Η δίκη στο Τριμελές Εφετείο Μυτιλήνης ξεκίνησε την περασμένη Τρίτη, έπειτα από τέσσερα χρόνια αναβολών. Όλοι οι συνήγοροι είχαν κάνει ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου και της προδικασίας, καθώς υπήρχαν πολλά νομικά λάθη.

Όπως δήλωσε στην «Κ» ο Ζαχαρίας Κεσσές, ένας εκ των δικηγόρων της Σάρα Μαρντίνι, η παραπομπή σε δίκη για τα πλημμελήματα αυτά κρίθηκε άκυρη γιατί δεν είχε μεταφραστεί πλήρως το κατηγορητήριο (όπως προβλέπει ο νόμος), το οποίο εξάλλου ήταν ασαφές και αόριστο.

Από την άλλη, εκκρεμεί η έρευνα για τις κακουργηματικές κατηγορίες κατά των 24 (μεταξύ άλλων σύσταση και υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση μεταναστών, απάτη).

«Έπειτα από 5 χρόνια ταλαιπωρίας και αλλεπάλληλα λάθη, τελείωσε το πρώτο κομμάτι μιας υπόθεσης η οποία εντάσσεται σε μια μεγαλύτερη προσπάθεια ποινικοποίησης της ανθρωπιστικής βοήθειας», τόνισε ο κ. Κεσσές, προσθέτοντας ότι στο εδώλιο βρέθηκαν απλοί άνθρωποι, φοιτητές και συνταξιούχοι που είχαν έρθει για μικρό χρονικό διάστημα στη Λέσβο για να βοηθήσουν με το προσφυγικό.

Λίγο πριν την ανακοίνωση της απόφασης, είχε προηγηθεί παρέμβαση από τον ΟΗΕ που ζητούσε να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες κατά των 24.

«Δίκες σαν και αυτές προκαλούν βαθιά ανησυχία καθώς ποινικοποιούν τον εθελοντισμό που σώζει ζωές και δημιουργούν επικίνδυνο προηγούμενο» δήλωσε για την πολύκροτη δίκη, η Εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Λιζ Θροσέλ, όπως μεταδίδει το AFP.

#UPDATE The United Nations has called for all charges to be dropped in a long-delayed trial in Greece of 24 migrant rescue workers accused of espionage, including prominent Syrian swimmer Sarah Mardini. pic.twitter.com/26BIk5fcSu

