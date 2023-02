Γενάρης με ρεκόρ θερμοκρασιών σε όλη τη χώρα

Τον πιο ζεστό Ιανουάριο τουλάχιστον από το 2010 είχαμε φέτος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η εικόνα είναι εντυπωσιακή, καθώς οι αποκλίσεις προς τα πάνω της μέσης ανώτατης θερμοκρασίας κάθε ημέρας και συνολικά του μήνα είναι μεγάλες και αγκαλιάζουν όλη τη χώρα, ενώ εκφράζεται με ιδιαίτερη ένταση στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Συγκεκριμένα, ο φετινός Ιανουάριος ήταν ο πιο θερμός από το 2010 σε Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και στα νησιά του Αιγαίου, ενώ ήταν δεύτερος σε υψηλές μέσες θερμοκρασίες σε Δυτική Ελλάδα, Στερεά και Κρήτη. «Αξίζει να υπογραμμισθεί πως τα τελευταία τρία χρόνια καταγράφηκαν οι δύο πιο ζεστοί Γενάρηδες από το 2010», λέει στην «Κ» ο κ. Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής Ερευνών στο Αστεροσκοπείο Αθηνών και επιστημονικά υπεύθυνος του meteo.gr.

«Στις περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, η μέση ανώτατη θερμοκρασία τον Ιανουάριο του 2023 ήταν 3,2 βαθμοί Κελσίου πάνω από τη μέση τιμή της δεκαετίας 2010-2019, η οποία ήταν μια θερμή δεκαετία. Αν η σύγκριση γινόταν με παλιότερες δεκαετίες, η απόκλιση θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη, αλλά δεν έχουμε πλήρη στοιχεία στο Αστεροσκοπείο για να κάνουμε τέτοια σύγκριση. Αξίζει μάλιστα να τονισθεί πως ο Ιανουάριος ήταν ο τέταρτος συνεχόμενος μήνας με μεγάλες θετικές αποκλίσεις στη θερμοκρασία για τη Βόρεια Ελλάδα, γεγονός ανησυχητικό στον βαθμό που παγιώνεται μια κατάσταση», σημειώνει ο κ. Λαγουβάρδος.

Ανοδος παντού

Μεγάλη ήταν η θετική απόκλιση και στη Θεσσαλία με 2,6° C, στη Στερεά Ελλάδα με 2,3° C, σε Πελοπόννησο και Νησιά Αιγαίου με 2° C, ενώ σε Ηπειρο (1,5° C) και Κρήτη (1,6° C) ήταν πιο μικρή, αλλά σημαντική.

«Είναι εντυπωσιακό πως δεν υπήρχε ούτε ένας κλιματικός σταθμός από τους 53 του δικτύου μας όπου να καταγραφεί αρνητική απόκλιση τον Ιανουάριο φέτος. Στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία υπήρξαν οι περισσότερες ημέρες με θετικές αποκλίσεις. Στο Μακροχώρι Βέροιας είχαμε 29 από τις 31 ημέρες με αυξημένες μέσες θερμοκρασίες, ενώ στα Τρίκαλα και στο Δίον Πιερίας 28 ημέρες», επισημαίνει ο κ. Λαγουβάρδος.

Πολύ θερμός ήταν ο Ιανουάριος και στην Αθήνα, όπου τις 25 από τις 31 ημέρες του μήνα σημειώθηκαν υπερβάσεις των μέσων ανώτερων θερμοκρασιών της προηγούμενης δεκαετίας. Η μέση απόκλιση στην Αθήνα, σε επίπεδο μήνα, έφτασε το +1,8° C. Αντίστοιχα και στη Θεσσαλονίκη οι πιο ζεστές ημέρες ήταν 24 στις 31, με τη μέση απόκλιση για όλο τον μήνα να απογειώνεται στους +3,6° C! Την ίδια περίοδο σημειώθηκαν και ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο σε αρκετούς σταθμούς, όπως στη Θεσσαλονίκη. Μια ημερομηνία που ξεχωρίζει σε όλη τη χώρα και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα ήταν η 19η Ιανουαρίου, όπου οι θετικές αποκλίσεις της θερμοκρασίας ήταν πολύ μεγάλες. Στη Φλώρινα η μέγιστη θερμοκρασία τη συγκεκριμένη ημέρα ήταν κατά 13 βαθμοί Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο της 10ετίας 2010-2019!

Εάν δούμε χρονικά την εξέλιξη των θερμοκρασιών, οι αυξημένες θερμοκρασίες κυριαρχούν παντού μέχρι τις 20-22 Ιανουαρίου, ενώ υπάρχουν και κάποιες τοπικές εξαιρέσεις, που οφείλονται στην παρουσία ομίχλης. Η θερμοκρασία έπεσε τις τελευταίες πέντε ημέρες του Ιανουαρίου, όταν παρουσιάστηκαν και ημερήσιες αρνητικές αποκλίσεις σε αρκετές περιοχές.

Χωρίς χιόνι

Αντίστοιχα, διαμορφώθηκε και η εικόνα της χιονοκάλυψης. «Μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου η χιονοκάλυψη ήταν εξαιρετικά μικρή σε όλη τη χώρα. Μόνο στα τέλη του μήνα έφτασε στα συνήθη για την εποχή επίπεδα», λέει ο διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου.

Το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει σημαντικά τις επόμενες ημέρες, με την έλευση ενός ψυχρού μετώπου. Οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν αρκετά και το κρύο θα είναι αισθητό. Ταυτόχρονα, θα υπάρξουν βροχοπτώσεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις θα εκδηλωθούν σε χιονόνερο και χιόνι.