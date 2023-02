Σεισμός στην Τουρκία: Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις της ελληνικής αποστολής έρευνας και διάσωσης

Η ελληνική αποστολή ενεργεί σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, από τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Φεβρουαρίου 2023, στην Επαρχία Χάταϊ, βόρεια της πόλης της Αντιόχειας στην Τουρκία.

Κατά την εξέλιξη των επιχειρήσεων και μέχρι αυτή την ώρα έχουν απεγκλωβιστεί:

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

Στο σημείο έφτασε γιατρός και φορείο, όμως ήταν αργά, καθώς λίγο μετά Ελληνες και Τούρκοι διασώστες βρήκαν το άψυχο σώμα του παιδιού. Εν συνεχεία, ο άνθρωπος που άκουσε τη Φατμέ, αντιλήφθηκε πως στα χαλάσματα πίσω της υπήρχε η 7χρονη αδερφή της, η οποία τελικά ανασύρθηκε ζωντανή.

Οι Ελληνες διασώστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό και ενός 50χρονου, μέλους τετραμελούς οικογένειας, ο οποίος είχε παγιδευτεί κάτω από ένα κλιμακοστάσιο.

Υπενθυμίζεται, ότι η αποστολή αποτελείται από 21 πυροσβεστικούς υπαλλήλους της 1ης ΕΜΑΚ, έμπειρους σε επιχειρήσεις διάσωσης, με δύο σκυλιά διάσωσης ράτσας λαμπραντόρ, (τον Βίκτωρα και τον Καίσαρα), ενώ ακολουθούν και πέντε γιατροί και νοσηλευτές του ΕΚΑΒ, ειδικευμένοι σε παροχή πρώτων βοηθειών κυρίως στην ομάδα, καθώς και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας.

Στην αποστολή συμμετέχει και πολιτικός μηχανικός, αξιωματικός του Π.Σ. με μεταπτυχιακό στην διαχείριση φυσικών καταστροφών και κατασκευών σε περίπτωση σεισμού, ο οποίος δίνει οδηγίες και υποδεικνύει πως θα γίνονται οι υποστυλώσεις σε κατεστραμμένα κτίρια και άλλα θέματα που αφορούν την επικινδυνότητα των κτιρίων.

Η ελληνική αποστολή έχει στρατοπεδεύσει σε ανοιχτό σημείο σε απόσταση περίπου 6 χιλιομέτρων από τον τόπο της καταστροφής και των ερευνών διάσωσης, τον οποίο επέλεξαν μόνοι τους, καθώς άλλος χώρος που τους προτάθηκε κρίθηκε ακατάλληλο, ενώ μετά από αίτημα προς την Πολιτική Προστασία της Τουρκίας τους έχουν χορηγηθεί δύο βαν μεταφοράς προσωπικού με τα καύσιμα τους και ότι άλλα εφόδια ζήτησαν.

Η ελληνική αποστολή έχει πάρει μαζί της τρόφιμα και άλλα είδη που της παρέχουν αυτονομία μιας εβδομάδας και έχει χωριστεί σε δύο ομάδες των 10 ατόμων που επιχειρούν για την διάσωση ανθρώπων με συνεχόμενες βάρδιες.

Στο σημείο που κατασκήνωσαν οι Έλληνες ακολούθησε και Ελβετική Αποστολή Διάσωσης και αναμενόταν και ο αποστολή από την Ιταλία.

📹| The Greek rescue team in #Türkiye rescued a little girl from the rubble in Hatay.

▪️Turkish Special Operations police and the Greek team ugged each other and carried the rescued girl together.#earthquake pic.twitter.com/WndaHGEBc6

