Πληθαίνουν οι ηλεκτρονικές απάτες, ακόμη και εκείνες που είναι εμφανείς σε κάθε λογικό άνθρωπο.

Ένα από τα πολλά είδη τέτοιας απάτης είναι να δηλώνουν κάποιοι ότι «έχουν πρόβλημα» με την πιστωτική τους κάρτα και ζητούν από παντελώς άγνωστους μια «προσωρινή διευκόλυνση» μερικών εκατοντάδων ευρώ και την υπόσχεση να «τα επιστρέψουν αμέσως».

Δεν ξέρουμε πόσοι μπορεί να «τσιμπάνε» σε τέτοιες εκκλήσεις, αλλά το ενδιαφέρον με τον παρακάτω διάλογο δεν είναι η απόπειρα απάτης καθαυτή· όλοι οι χρήστες του διαδικτύου έχουν δεχθεί περίεργα email. Το εντυπωσιακό είναι η επιμονή του ηλεκτρονικού απατεώνα, που εμφανίστηκε στο email μου ως «T.D.».

Μερικές παρατηρήσεις πρώτα. Ο διάλογος γίνεται στα ελληνικά τα οποία δείχνουν να είναι στρωτά, αλλά υπάρχουν πολλές εκφράσεις που δείχνουν ότι η συζήτηση γίνεται δια του google translate. Π.χ. Ο τίτλος «προσεγγίζοντας» είναι άτεχνη μετάφραση του «reaching out» που σημαίνει και «απλώνω τα χέρια», «βοηθάω». Ή το «Ευχαριστούμε για την ανησυχία σας» ήτοι «thank you for your concern» όπου το concern μεταφράζεται ως «ανησυχία», αλλά και «ενδιαφέρον».

Το ενδιαφέρον είναι ότι, όποιος απαντά, προσπερνά εσκεμμένα ορθογραφικά λάθη του γράφοντος (ακόμη και και στα αγγλικά), κάτι που δείχνει ότι παρά τα λάθη κατανοεί τα λεγόμενά μου και απαντά. Αλλά από την άλλη, όμως δείχνει να μην αντιλαμβάνεται ότι τον κοροϊδεύω.

Ιδού ο διάλογος

T.D.

Συγγνώμη που σας ενοχλώ, παραγγέλνετε από το Amazon;

Περιμένω την απάντησή σας!

Ευχαριστώ

P.M

Καλημέρα σας,

Πολλά χρόνια πριν..

T.D.

Χαίρομαι που ακούω νέα από εσάς. Στην πραγματικότητα, πρέπει να πάρω μια δωροκάρτα Amazon E για μια φίλη που πάσχει από καρκίνο του ήπατος, σήμερα είναι τα γενέθλιά της. Προσπάθησα να τα αγοράσω μόνος μου αλλά η κάρτα μου απορρίφθηκε. Επικοινώνησα με την τράπεζά μου και μου είπαν ότι θα χρειαστούν μερικές μέρες για να το ταξινομήσω και τα καταστήματα εδώ είναι όλα εξαντλημένα. Θα μπορούσατε να τα πάρετε στο Amazon και να τα στείλετε στη διεύθυνση email της για παράδοση σήμερα; Θα σας αποζημιώσω μόλις η τράπεζά μου διευθετήσει το ζήτημα. Απλώς προσπαθώ να βάλω ένα χαμόγελο στο πρόσωπό της σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ενημερώστε με για να σας δώσω τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της και το ποσό που απαιτείται σε αυτά.

Ευχαριστώ

P.M.

Ναι, για στείλτε μου…

T.D.

Ευχαριστούμε για την ανησυχία σας, το απαιτούμενο ποσό είναι μια 250 £ κάρτα δώρου Amazon.

Email: —

Όνομα: Anita

Μήνυμα: Χρόνια πολλά με πολλή αγάπη!

Αφήστε την ημερομηνία παράδοσης να είναι Τώρα.

Από:

Παρακαλώ ενημερώστε με όταν το παραγγείλετε.

Ευχαριστώ

Dosios

T.D.

Θα ήθελα να μάθω πόσο σύντομα θα το κάνετε αυτό για μένα

Ευχαριστώ

P.M.

To έκανα!

T.D.

Μπορείτε να μου στείλετε την εικόνα του

Ευχαριστώ

P.M.

Ποια εικόνα;

T.D.

Η κάρτα Amazon που παραγγείλετε

P.M.

Και που την βρίσκω αυτή;

T.D.

Σου είπα να το στείλεις στο email της —

P.M.

Ωχ. Έκανα λάθος στο email. Τι να κάνω τώρα;

T.D.

Καλέστε την Amazon ή ελέγξτε εάν έχει ήδη παραδοθεί με επιτυχία

P.M.

Που να καλέσω την Αμζον; στην Βρετανία;

T.D.

Εδώ είναι το τρέχον email

—-

Ευχαριστώ

P.M.

Ναι, αλλά αν το πήρε άλλος; τι κάνουμε τώρα;

T.D.

Μπορείτε, παρακαλώ, να το κάνετε στο σωστό email, θα επιστρέψω όλα μαζί τα χρήματα μόλις τακτοποιήσω τα ζητήματα

Ευχαριστώ

T.D.

ενημερώστε με μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία

Ευχαριστώ πάρα πολύ

P.M.

Να το κάνω. Αλλά ποιο είναι το επίθετο της φίλης σας για να το γράψω κι αυτό ώστε αν κάνω λάθος να μπορώ ευκόλως να το διορθώσω;

Χωρίς το επίθετο δύσκολα μπορώ να ζητήσω τα λεφτά μου πίσω στην απίθανη περίπτωση να πληκτρολογώ και πάλι λάθος την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πρέπει να προσέχουμε σε αυτά τα ζητήματα,. Δεν νομίζετε;

T.D.

Blessings-just

P.M.

Blessings-just είναι το επίθετο;

T.D.

Anita Blessing-είναι το όνομά της

Το email της —-

P.M.

Το κάνω τώρα

P.M.

Το έκανα αλλά μου βγάζει non existing account

T.D.

Αγοράσατε την κάρτα με επιτυχία;

P.M.

Όχι. Μου βγάζει non existing account

T.D.

Συμπληρώσατε τα στοιχεία όπως αυτή η δωροκάρτα Amazon αξίας 250 λιρών.

Email: —

Όνομα: Anita Blessing-Just

Μήνυμα: Χρόνια πολλά με πολλή αγάπη!

Αφήστε την ημερομηνία παράδοσης ως Τώρα.

Από:

Παρακαλώ ενημερώστε με όταν το παραγγείλετε.

Ευχαριστώ

Δόσιος

Εδώ είναι ο παρακάτω σύνδεσμος https://www…

P.M.

Το έκανα αλλά βγάζει τώρα account suspendef

T.D.

Μπορείτε να πάρετε φυσική κάρτα από οποιοδήποτε πλησιέστερο κατάστημα γύρω σας

P.M.

Τι κατάστημα δηλαδή;

T.D.

Walmart

P.M.

Δεν υπάρχει στην Ελλάδα WalMart. Από που είστε εσείς;

P.M.

Δεν μου απαντήσατε. Τι να κάνω;Ανησυχώ για την φίλη σας…

T.D.

Μπορείτε απλώς να περιμένετε μερικές ώρες και να το δοκιμάσετε ξανά στον λογαριασμό σας στο Amazon

Ευχαριστώ

Η απάτη ήταν εμφανής εξ αρχής. Το ενδιαφέρον όμως σε αυτή την συζήτηση ήταν η επιμονή του ηλεκτρονικού απατεώνα, ο οποίος υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να αντιληφθεί ότι τον δουλεύω. Και το ερώτημα είναι απλό: συζητούσα με άνθρωπο ή κάποια μηχανή τύπου ChatGTP;

Το άλλο μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνουμε όταν (και όχι αν) οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης αρχίσουν να χρησιμοποιούνται σε τέτοιου είδους απάτες….