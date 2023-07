Φωτιές: Μάχη με τις φλόγες στα Δερβενοχώρια – Οι εξελίξεις από όλα τα μέτωπα

Η φωτιά στα Δερβενοχώρια παραμένει το δυσκολότερο μέτωπο από τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη από χθες το μεσημέρι.

Δόθηκε εντολή εκκένωσης για τις περιοχές Πανόραμα, Πουρνάρι, Παλαιοχώρι, Αγιος Σωτήρας, καλώντας τους πολίτες να κινηθούν προς τη Μάνδρα.

Το μέτωπο έχει αναζωπυρωθεί, κινούμενο προς τα Βίλια και την Οινόη.

Όπως είπε κατά την ενημέρωση στις 13:15 ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, «το μέτωπο παρουσιάζει δυναμική» και κινείται προς τις παραπάνω περιοχές, ενώ συνγκεντρώνει και τις περισσότερες δυνάμεις – μεταξύ άλλων 11 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα.

Όσον αφορά την κυκλοφορία, έχει διακοπεί από τον κόμβο της Μάνδρας προς Θήβα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Επιπλέον, έκλεισαν οι έξοδοι 1 και 2 της Αττικής Οδού προς Μάνδρα και Μαγούλα αντίστοιχα.

Είχε προηγηθεί άλλο μήνυμα του 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής των Δερβενοχωρίων, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ενεργή είναι η φωτιά και στο Λουτράκι, όπου περίπου στις 12 αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση των οικισμών Αγιος Χαράλαμπος και Πανόραμα.

Το μέτωπο βρίσκεται πάνω από την Καλλιθέα Λουτρακίου και κινείται νότια νοτιοανατολικά, πάνω από την εθνική οδό. Οι ριπές ανέμων μεταδίδουν τη φωτιά με αποτέλεσμα οι καύτρες να μεταφέρονται σε άκαυτο περιβάλλον.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες φωτιάς και αναζωπυρώσεις, ενώ όσον αφορά τις ζημιές που έχει προκαλέσει η πυρκαγιά, η επίσημη καταγραφή αναμένεται να ξεκινήσει μόλις τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι δεκάδες είναι τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές, όπως επίσης αποθήκες και αγροικίες.

Καλύτερη, σαφώς, είναι η εικόνα σε Κουβαρά, Κερατέα και Σαρωνίδα.

Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο περιμετρικά (Λαγονήσι, Σαρωνίδα, Ανάβυσσος, Κουβαράς). Καταγράφονται μικροεστίες, ιδιαίτερα στη Φέριζα και στα Καλύβια. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής.

Στην Ελλάδα, όπως γνωστοποίησε ο Ευρωπαίος επίτροπος για τη διαχείριση κρίσεων, Γιάνεζ Λέναρτσιτς, θα αποσταλούν μετά από σχετικό αίτημα της Αθήνας τέσσερα Canadair από τη Γαλλία και την Ιταλία.

Following 🇬🇷 request for assistance to tackle #wildfires in the #Attica region, we are mobilising 2 Canadairs from the EU Civil Protection Pool in 🇨🇵 and 2 Canadairs from our #rescEU fleet in 🇮🇹, expected to arrive still today.

The 🇪🇺-prepositioned 🇷🇴👨‍🚒 are already assisting. https://t.co/qTMRhQDbzI

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) July 18, 2023