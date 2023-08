Copernicus: Η πυρκαγιά στον Εβρο κατέκαψε έκταση μεγαλύτερη από την πόλη της Νέας Υόρκης

Ηπυρκαγιά που καίει στη βορειοανατολική Ελλάδα εδώ και 11 ημέρες έχει καταστρέψει μια έκταση μεγαλύτερη από την πόλη της Νέας Υόρκης, ανέφερε η Υπηρεσία Copernicus της Ε.Ε.

Υποκινούμενη από τους θυελλώδεις ανέμους και τον καύσωνα, η πυρκαγιά που ξεκίνησε κοντά στην πόλη της Αλεξανδρούπολης εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη την περιοχή του Εβρου, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 20 άνθρωποι νά χάσουν την ζωή τους.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Copernicus ανέφερε ότι η πυρκαγιά είχε καταστρέψει τουλάχιστον 808,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα (312,2 τετραγωνικά μίλια). Η πόλη της Νέας Υόρκης καταλαμβάνει 778,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα (300,5 τετραγωνικά μίλια).

