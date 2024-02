Εικόνες και βίντεο από το «μπλόκο» στο Σύνταγμα

Με σημαίες, κόρνες και πανό, χιλιάδες αγρότες από όλη την Ελλάδα έδωσαν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας. «Ο αγώνας θα συνεχιστεί αν δεν βρεθούν λύσεις στα προβλήματά μας» τόνισαν, ενώ την Πέμπτη θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα, όπου θα ληφθούν οι αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Στο παναγροτικό συλλαλητήριο, το οποίο ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 21:00, συμμετείχαν σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ. περίπου 8.000 διαδηλωτές, αλλά και περισσότερα από 160 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα. Επιπλέον, αγρότες από όλη τη χώρα μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με 112 λεωφορεία.

Οι αγρότες που βρέθηκαν στο Σύνταγμα ζήτησαν την ικανοποίηση των βασικών τους αιτημάτων από την κυβέρνηση.

Από νωρίς το πρωί υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση από την ΕΛ.ΑΣ και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ήταν αδιάκοπες για την ομαλή διέλευση των τρακτέρ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το παναγροτικό συλλαλητήριο ολοκληρώθηκε ειρηνικά και δεν καταγράφηκε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.

Ζήτησαν από τους αρμόδιους τη θεσμοθέτηση του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία, τονίζοντας ότι η επιστροφή του ΕΦΚ που έχει ανακοινωθεί δεν αρκεί καθώς η τιμή του λίτρου έχει αυξηθεί σημαντικά, συμπαρασύροντας το κόστος παραγωγής.

Μιλώντας για το αγροτικό ρεύμα, θέλουν, όπως είπαν, η τιμή κιλοβατώρας να πέσει στα 7 λεπτά, υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με τα μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, δεν αρκούν.

Επίσης, σημείωσαν ότι είναι ζωτικής σημασίας να δοθεί επιδότηση για την αγορά αγροεφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών για «να μπορέσουμε να παραμείνουμε στα χωράφια μας».

Στάθηκαν στις παράνομες ελληνοποιήσεις των αγροδιατροφικών προϊόντων, τονίζοντας ότι θα πρέπει να μπει ένας «τέλος» στα αμφιβόλου ποιότητας εισαγόμενα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες.

Σε αναφορά τους για την ΚΑΠ οι αγρότες που βρέθηκαν στο Σύνταγμα ζήτησαν να γίνουν οι αλλαγές που απαιτούνται σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα «δεν έχουμε καμία απάντηση και ουσιαστική λύση» και επιθυμούν την επαναφορά του «πρασινίσματος».

Αύριο στις 11 το πρωί θα αναχωρήσουν από το κέντρο της Αθήνας για τα μπλόκα οι αγρότες και τα τρακτέρ που σήμερα θα διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα.

Την Πέμπτη θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα, όπου θα ενημερωθούν οι αγρότες για τα αποτελέσματα του συλλαλητηρίου και στη συνέχεια θα ληφθούν οι αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Πάντως, όπως ανέφεραν αγρότες από τη Θεσσαλία, για την ερχόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται το ραντεβού με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκεί θα συζητηθούν όπως είπαν ζητήματα που αφορούν τον κάμπο της Θεσσαλίας, ο οποίος επλήγη από τη θεομηνία «Ντάνιελ».

