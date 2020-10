Μάχη με τον χρόνο στα ερείπια της Σμύρνης

Νύχτα αγωνίας στην πόλη της Σμύρνης, καθώς τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο, προκειμένου να βρουν εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια των γκρεμισμένων κτιρίων.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, από τον ισχυρό σεισμό των 7 Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στα ανοιχτά της Σάμου, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 14 άτομα.

Μάλιστα, αμέσως μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου, ένα μίνι τσουνάμι έκανε την εμφάνισή του, προκαλώντας περαιτέρω ζημιές στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, σε βάθος τουλάχιστον 50 μέτρων από τις ακτές.

Κάτοικοι της πόλης δε, δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι πολλές γειτονιές παραμένουν χωρίς νερό, ενώ οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων προσπαθούν να απομακρύνουν τα μπάζα και τα νερά.

Η τουρκική Υπηρεσία Καταστροφών και Διαχείρισης Έκτακτων Καταστάσεων (AFAD) επιβεβαίωσε ότι στα νοσοκομεία της Σμύρνης έχουν διακομιστεί συνολικά 522 τραυματίες, εκ των οποίων οι οκτώ νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Την ίδια ώρα, από την ισχυρή δόνηση έχουν καταρρεύσει ή έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές τουλάχιστον 17 κτίρια.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Σμύρνης, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί από τα ερείπια περίπου 70 άτομα, με τις επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων να συνεχίζονται, προκειμένου να εντοπιστούν και οι υπόλοιποι εγκλωβισμένοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 7 Ρίχτερ προκάλεσαν τον θάνατο και δύο παιδιών στη Σάμο, ηλικίας 17 και 15 ετών, τα οποία καταπλακώθηκαν από τοίχο, κατά τη διάρκεια ενός εκ των 144 μετασεισμών (σ.σ. οι 21 άνω των 4 Ρίχτερ).

Η Τουρκία αποτελεί μία από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη. Τον Αύγουστο του 1999, σεισμός 7,6 Ρίχτερ κοντά στην Κωνσταντινούπολη στοίχισε τη ζωή σε 17.000 ανθρώπου, ενώ το 2011, ισχυρή σεισμική δόνηση στην πόλη Βαν οδήγησε στον θάνατο περισσότερων από 500 ανθρώπων.

Επικοινωνία Μητσοτάκη – Ερντογάν

Το θλιβερό γεγονός του σεισμού έφερε πιο κοντά τον Έλληνα πρωθυπουργό και τον Τούρκο πρόεδρο, καθώς οι δύο ηγέτες παραμέρισαν το κλίμα έντασης στα ελληνοτουρκικά και αντάλλαξαν συλλυπητήρια. Μάλιστα, οι κ.κ. Μητσοτάκης και Ερντογάν είχαν και τηλεφωνική επικοινωνία.

«Μόλις κάλεσα τον πρόεδρο Ερντογάν για να του εκφράσω τα συλλυπητήριά μου για την τραγική απώλεια των ζωών από τον σεισμό που χτύπησε τις δύο χώρες μας. Ανεξάρτητα των διαφορών μας, σ’ αυτές τις στιγμές, όπου οι λαοί μάς χρειάζονται, είμαστε ενωμένοι» έγραψε στο Twitter ο κ. Μητσοτάκης.

«Ευχαριστώ κύριες πρωθυπουργέ. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου σ’ όλους τους Έλληνες εκ μέρους του τουρκικού λαού. Η Τουρκία είναι πάντα έτοιμοι να βοηθήσει την Ελλάδα να ανακουφίσει τις πληγές της. Το γεγονός ότι οι δύο γείτονες δείχνουν αλληλεγγύη στις δύσκολες στιγμές, είναι πιο πολύτιμο από πολλά άλλα πράγματα στη ζωή» απάντησε ο κ. Ερντογάν.

Thank you, Mr. Prime Minister.

I offer my condolences to all of Greece on behalf of myself and the Turkish people. Turkey, too, is always ready to help Greece heal its wounds.

That two neighbors show solidarity in difficult times is more valuable than many things in life. https://t.co/eo6iClofKZ

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 30, 2020