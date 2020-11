«Ισλαμιστής τρομοκράτης» ένας από τους δράστες της επίθεσης στη Βιέννη – Τρεις πολίτες νεκροί

Οι αιματηρές επιθέσεις στο κέντρο της Βιέννης, κατά τις οποίες ένοπλοι σκότωσαν τρεις ανθρώπους και τραυμάτισαν πολλούς άλλους, διαπράχθηκαν από τουλάχιστον έναν «ισλαμιστή τρομοκράτη», δήλωσε σήμερα Τρίτη ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών Καρλ Νεχάμερ.

Σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, ο Νεχάμερ επανέλαβε την έκκλησή του προς τους πολίτες να παραμείνουν στο σπίτι τους, λέγοντας ότι ένας δράστης, που ήταν ζωσμένος με εκρηκτικά, τα οποία αποδείχθηκε ότι ήταν ψεύτικα, ήταν φίλα προσκείμενος στο ISIS.

Ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας, η οποία αναζητά ακόμα τους υπόλοιπους δράστες.

«Χθες το απόγευμα βιώσαμε μια επίθεση από τουλάχιστον ένα ισλαμιστή τρομοκράτη», είπε ο Νεχάμερ, προσθέτοντας ότι η επίθεση ήταν μια απόπειρα αποδυνάμωσης και διάσπασης της δημοκρατικής κοινωνίας της Αυστρίας.

Ο καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς θα προεδρεύσει σε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου σήμερα το πρωί και κατόπιν θα απευθύνει διάγγελμα στους πολίτες, μετά την τρομοκρατική ενέργεια στο κέντρο της Βιέννης χθες βράδυ.

Ο Κουρτς θα συνεδριάσει με τους υπουργούς του μέσω βιντεοδιάσκεψης στις 09:00 (τοπική ώρα· 10:00 ώρα Ελλάδας) προτού κάνει το διάγγελμα στις 10:00 (11:00), μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων APA.

Τουλάχιστον ένας από τους υπόπτους για την επίθεση χθες το βράδυ διαφεύγει της σύλληψης, σύμφωνα με τις αυστριακές αρχές, ενώ ένας σκοτώθηκε. Τα θύματα της επίθεσης είναι τουλάχιστον τρία, ανάμεσα τους μια γυναίκα που υπέκυψε στα τραύματά της κατά τη διάρκεια της νύχτας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρακάτω βίντεο περιέχει σκληρές εικόνες

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK

— ערוץ 20 (@arutz20) November 2, 2020