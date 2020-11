Ο Τραμπ αμφισβητεί εκ νέου το αποτέλεσμα

Με δύο tweet του, το απόγευμα της Τετάρτης, ο Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητεί εκ νέου την εκλογική διαδικασία, τη στιγμή που εξελίσσεται η καταμέτρηση στις πολιτείες που δεν έχουν ακόμα κριθεί.

«Χθες το βράδυ είχα προβάδισμα, συχνά σταθερό, σε πολλές Πολιτείες – κλειδιά, τις περισσότερες από τις οποίες ελέγχουν οι Δημοκρατικοί. Τότε, μία προς μία, άρχισαν να εξαφανίζονται με μαγικό τρόπο, καθώς γινόταν η καταμέτρηση των ψήφων. ΠΟΛΥ ΠΑΡΑΞΕΝΟ και οι “δημοσκόποι” έπεσαν σε ένα μεγάλο και ιστορικό λάθος».

Στο δεύτερο μήνυμα του τόνισε: «Πώς γίνεται κάθε φορά που καταμετρούν επιστολικές ψήφους είναι τόσο καταστροφικές για τα ποσοστά;»

Σημειώνεται ότι λίγα λεπτά αφότου ανάρτησε ο Τραμπ το μήνυμα του, το Twitter προχώρησε σε νέα επισήμανση ότι ο αμερικανός πρόεδρος παραβιάζει τους κανονισμούς του μέσου κοινωνικής δικτύωσης όσον αφορά στην εκλογική διαδικασία.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020