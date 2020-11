Δικαστική ήττα Τραμπ σε Μίσιγκαν και Τζόρτζια

Απoρρίφθηκε το αίτημα της προεκλογικής εκστρατείας Τραμπ για να σταματήσει η καταμέτρηση των ψήφων στο Μίσιγκαν, βάσει δικαστικής εντολής. Η δικαστής Σίνθια Στίβενς προέβη στη συγκεκριμένη απόφαση κατά τη διάρκεια δικαστικής ακρόασης την Πέμπτη. Όπως είπε, σχεδιάζει να εκδόσει γραπτή απόφαση την Παρασκευή.

Η πολιτειακή επικεφαλής του Μίσιγκαν, Τζόσλιν Μπένσον, δήλωσε μάλιστα ότι η προσφυγή από τον Τραμπ ήταν «επιπόλαιη». Όπως δήλωσε η ίδια, όλες οι ψήφοι καταμετρήθηκαν με ασφάλεια και ακρίβεια.

Επιπλέον, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο δικαστής Τζέιμς Μπας στην Τζόρτζια απέρριψε την προσφυγή, τονίζοντας πως δεν υπήρχαν ενδείξεις για κακοδιαχείριση στην καταμέτρηση των ψήφων από αξιωματούχου. Σημειώνεται ότι δικηγόροι του επιτελείου Τραμπ έχουν εξαπολύσει πολυμέτωπη νομική επίθεση σε αρκετές από τις πολιτείες-πεδία μάχης.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με περαιτέρω νομικές ενέργειες ενάντια σε αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών σε ορισμένες πολιτείες, καταγγέλλοντας, χωρίς να προσφέρει καμία απόδειξη, εκλογική νοθεία σε πολιτείες που ο Τζο Μπάιντεν εμφανίζεται να επικρατεί.

«Θα κινηθούμε νομικά για εκλογική απάτη σε όλες τις πρόσφατες πολιτείες που ο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι κέρδισε» έγραψε ο Τραμπ σε tweet, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένες πολιτείες ή περιπτώσεις που για τον ίδιο να συνιστούν εκλογική νοθεία.

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof – just check out the Media. WE WILL WIN! America First!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020