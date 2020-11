Άμεση άδεια για το εμβόλιο ζητούν Pfizer-Biontech

Αίτημα στην αμερικανική υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για επείγουσα αδειοδότηση του υποψηφίου εμβολίου τους καταθέτουν σήμερα, Παρασκευή, οι Pfizer και BioNTech, όπως έκαναν γνωστό σε ανακοίνωσή τους.

Στόχος των δύο εταιρειών είναι να επιτραπεί η χρήση του εμβολίου σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στις ΗΠΑ από τα μέσα μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.

#COVID19 UPDATE: We will submit a request today to the @US_FDA for Emergency Use Authorization (EUA) of our mRNA vaccine candidate with @BioNTech_Group .

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, έκανε λόγο για ιστορική στιγμή σε ανάρτησή του στο Twitter.

«248 μεγάλες μέρες και νύχτες, 150 τοποθεσίες ενεργών κλινικών δοκιμών, 43.661 θαρραλέοι εθελοντές, χιλιάδες αφοσιωμένοι συνάδελφοι σε Pfizer και BioNTech και οι ελπίδες δισεκατομμυρίων, οδηγούν σε μια ιστορική στιγμή. Υπερήφανοι για το αίτημα της Pfizer στην FDA σήμερα» ανέφερε.

Το εμβόλιο βρίσκεται σε διαδικασία διαρκούς αξιολόγησης εδώ και εβδομάδες από την Ευρωπαϊκή Ενωση, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο FDA δεν έχει διευκρινίσει πόσος χρόνος θα του χρειασθεί για να εξετάσει τα δεδομένα, αλλά η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί ότι το πράσινο φως μπορεί να δοθεί κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου.

Η Ευρώπη είναι πιθανόν να ακολουθήσει σύντομα: το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Παράλληλα, κατά πόδας ακολουθεί τις Pfizer/BioNTech η εταιρεία Moderna με το δικό της εμβόλιο κατά της Covid.

248 long days and nights

150 active clinical trial sites

43,661 courageous volunteers

Thousands of dedicated @Pfizer and @BioNTech_Group colleagues

And the hopes of billions

All leading to 1 historic moment

#PfizerProud of our FDA Submission today: https://t.co/uyo6XfGSOO

— AlbertBourla (@AlbertBourla) November 20, 2020