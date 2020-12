Η Μέρκελ δάκρυσε στην προσπάθεια της να πείσει για πιο αυστηρό lockdown

«Σας ζητάω συγγνώμη, από τα βάθη της καρδιάς μου. Αλλά να πεθαίνουν 590 άνθρωποι την ημέρα, είναι ένα τίμημα που δεν μπορώ να το δεχτώ»: Μια εικόνα της καγκελαρίου Μέρκελ που δεν έχουμε συνηθίσει. Στο βήμα της γερμανικής Βουλής, απευθύνεται προς τους πολίτες της χώρας της και με δάκρυα στα μάτια επιχειρεί να εξηγήσει γιατί πρέπει να αυστηροποιηθούν τα περιοριστικά μέτρα.

Η Γερμανία είναι Ομοσπονδιακό κράτος και τα κρατίδια έχουν ισχυρές εξουσίες. Η Άγκελα Μέρκελ δεν μπορεί να λάβει και να επιβάλλει μονομερώς αποφάσεις, ως εκ τούτου προχώρησε σε δραματική έκκληση προς όλους για αυστηροποίηση των μέτρων εναντίον της covid19 και εφαρμογή των μέτρων, καθώς οι στιγμές είναι εξαιρετικά κρίσιμες. Πολλά κρατίδια, ειδικά αυτά που έχουν χτυπηθεί λιγότερο από την πανδημία, δεν θέλουν να προχωρήσουν σε αυστηροποίηση των μέτρων.

Η καγκελάριος, χθες Τετάρτη, ζήτησε παράταση του lockdown, που θα περιλαμβάνει νέο λουκέτο στα καταστήματα λιανικής μετά τα Χριστούγεννα.

Η Γερμανία εφαρμόζει εδώ και έξι εβδομάδες ένα μερικό lockdown, με κλειστά μπαρ και εστιατόρια, αλλά με ανοιχτά τα καταστήματα λιανικής και τα σχολεία.



Η κ. Μέρκελ έσπευσε να υπογραμμίσει ότι δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός λόγω των εμβολίων. «Πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψιν τι μας λένε οι επιστήμονες. Δεν θα μπορούμε να εμβολιάσουμε τόσους πολίτες το πρώτο τρίμηνο ώστε να μπορέσουμε να δούμε μια αξιοσημείωτη διαφορά», είπε, σημειώνοντας με έμφαση το γεγονός ότι είναι χειμώνας.

An unusually emotional Merkel talking about the pandemic in the Bundestag today: “I’m sorry, I really am sorry from the bottom of my heart. But if the price we pay is 590 deaths a day, then that is unacceptable in my view.”pic.twitter.com/MdJo0REmsV

— Marcel Dirsus (@marceldirsus) December 9, 2020