Time: Μπάιντεν και Χάρις «οι «προσωπικότητες της χρονιάς»

Τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και την εκλεγμένη αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις επέλεξε ως «προσωπικότητες της χρονιάς» το περιοδικό Time.

Joe Biden and Kamala Harris are TIME’s 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4

Το δίδυμο του Μπάιντεν, Δημοκρατικού βετεράνου της πολιτικής, 78 ετών, ο οποίος θα ορκιστεί και θα γίνει την 20ή Ιανουαρίου ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, και της Χάρις, της πρώτης γυναίκας που θα γίνει αντιπρόεδρος της χώρας, επελέγη ανάμεσα σε τέσσερις υποψηφιότητες.

TIME’s Person of the Year is not an award — it is a marker. It is history as it’s written, whether good or bad.

And tonight will encapsulate 2020 for years to come #TIMEPOY https://t.co/XW5j3J6XKa pic.twitter.com/xSMlnvFMzj

— TIME (@TIME) December 11, 2020