Το μεγαλύτερο παγόβουνο στον κόσμο «απειλεί» νησί στον Νότιο Ατλαντικό

Στο νησί της Νότιας Γεωργίας, στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό, πλησιάζει το μεγαλύτερο παγόβουνο του κόσμου, γνωστό ως «A68a», έχοντας τη δυνατότητα να πλήξει το οικοσύστημα του βρετανικού υπερπόντιου εδάφους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών.

Το παγόβουνο «A68a» -το οποίο η NASA εκτιμά ότι έχει περίπου το μέγεθος του Ντέλαγουερ, δηλαδή όσο η Αττική και η Βοιωτία μαζί- αποκολλήθηκε από την παγοκρηπίδα της Ανταρκτικής το 2017 και κατευθύνεται προς τη νήσο της Νότιας Γεωργίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

We are keeping a close eye on the A68a iceberg as it drifts through #SouthGeorgia waters. These shots taken from a @RoyalAirForce A400M aircraft provide a unique view. It was so huge it was impossible to capture its entirety in a single shot! #SGSSIdiscover pic.twitter.com/nX8ToUfQP9

— Government SGSSI (@GovSGSSI) December 5, 2020