Τι αντικείμενα ξεχνούν οι Λονδρέζοι στο λεωφορείο και το μετρό; (βίντεο)

Τεράστιος είναι ο όγκος των απολεσθέντων αντικειμένων κάθε χρόνο στις συγκοινωνίες του Λονδίνου, και ελάχιστα από αυτά επιστρέφουν στους ιδιοκτήτες τους.

Βιαστικοί όπως είναι οι Λονδρέζοι, ζώντας σε μια πόλη που μονίμως τρέχει να… προλάβει κάτι, αφήνουν πίσω τους όλων των λογιών τα αντικείμενα, ανερχόμενα στα 340.000 τον χρόνο.

Κάθε μέρα υπολογίζουν οι υπεύθυνοι των αστικών συγκοινωνιών του Λονδίνου ότι συγκεντρώνονται 300 ξεχασμένες τσάνες 110 κινητά τηλέφωνα και πολλά άλλα, σε ημερήσιο σύνολο 1.100 αντικειμένων τις καθημερινές. Προέρχονται όχι μόνο από το μετρό και τα λεωφορεία, αλλά και τα τρένα του επίγειου σιδηροδρόμου, ακόμη και τα ταξί.

Όπως φανερώνει βίντεο που ανήρτησε η αμερικανική ιστοσελίδα Business Insider, τα απολεσθέντα των αστικών συγκοινωνιών συγκεντρώνονται σε μια τεράστια αποθήκη με λεπτομερή καταγραφή περιεχομένων, χρόνου και τόπου περισυλλογής, ώστε όποιος θελήσει μπορεί να πάει εκεί να εντοπίσει ό,τι έχασε, κατόπιν ηλεκτρονικής αιτήσεως.

On average, Transport for London receives around 1,100 lost items pic.twitter.com/ditVaQrdDs

— Business Insider (@businessinsider) December 15, 2020