Στις 21 Δεκεμβρίου η απόφαση για έγκριση του εμβολίου στην Ε.Ε.

Στις 21 Δεκεμβρίου τοποθετεί τη συνεδρίαση για την έγκριση του εμβολίου των Pfizer/ BioNTech ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ), όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη.

«Μετά την παραλαβή χθες, Δευτέρα, το απόγευμα, πρόσθετων δεδομένων που ζήτησε η επιτροπή φαρμάκων του ΕΜΑ (CHMP) από την εταιρεία και εν αναμονή του αποτελέσματος της αξιολόγησής της, έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση της CHMP για τις 21 Δεκεμβρίου, προκειμένου να υπάρξει απόφαση, αν είναι εφικτό. Η συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για τις 29 Δεκεμβρίου θα διατηρηθεί εφόσον χρειαστεί» τόνισε ο ΕΜΑ στην ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με τον ΕΜΑ, μόλις η αρμόδια επιτροπή ανάψει «πράσινο φως», η Κομισιόν θα «τρέξει» τη διαδικασία λήψης αποφάσεων με σκοπό τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας εντός ημερών.

‼️ Update on assessment of the BioNTech and Pfizer BNT162b2 vaccine marketing authorisation application: https://t.co/7UbMtZn8eK

Προς αυτή την κατεύθυνση έδειξε και η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε ανάρτησή της στο Twitter, επεσήμανε ότι «κάθε ημέρα μετράει» και πρόσθεσε πως «εργαζόμαστε με πλήρη ταχύτητα για να εγκρίνουμε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια κατά του κορωνοϊού».

Η πρόεδρος της Κομισιόν χαιρέτισε την απόφαση του ΕΜΑ να επιταχύνει τις διαδικασίες, προγραμματίζοντας για πριν τα Χριστούγεννα τη συνεδρίασή του για το εμβόλιο των Pfizer/ BioNTech. «Πιθανό οι πρώτοι Ευρωπαίοι να εμβολιαστούν πριν από το τέλος του 2020» σημείωσε η ίδια.

Every day counts – we work at full speed to authorise #COVID19 vaccines that are safe & effective.

I welcome @EMA_News bringing forward its meeting to discuss the @pfizer/BioNTech vaccine, before Christmas.

Likely that the first Europeans will be vaccinated before end 2020!

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 15, 2020