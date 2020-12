ΗΠΑ: Διαπραγματεύσεις με Pfizer για αγορά περισσότερων δόσεων του εμβολίου

Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η αμερικανική φαρμακευτική βιομηχανία Pfizer Inc βρίσκονται σε διαπραγμάτευση προκειμένου να κλείσουν συμφωνία για την αγορά δεκάδων εκατομμυρίων επιπλέον δόσεων του εμβολίου της εναντίον του νέου κορωνοϊού το 2021, έγραψε χθες Τρίτη η εφημερίδα The New York Times, επικαλούμενη πρόσωπα ενημερωμένα σχετικά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης η κυβέρνηση του Τραμπ υπόσχεται να αξιοποιήσει τις εξουσίες της για να διατεθούν κατά προτεραιότητα στην Pfizer οι πρώτες ύλες που χρειάζεται για να προχωρήσει στην παραγωγή δεκάδων εκατομμυρίων επιπλέον δόσεων του εμβολίου της για τους Αμερικανούς μέσα στο πρώτο εξάμηνο της επόμενης χρονιάς.

Τα νοσοκομεία άρχισαν να χρησιμοποιούν τα εμβόλια της Pfizer τη Δευτέρα και οι ΗΠΑ βασίζονται και στο εμβόλιο της Moderna προκειμένου να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για την ανοσοποίηση 20 εκατ. ανθρώπων αυτόν τον μήνα.

Σημειώνεται ότι το εμβόλιο της Moderna φαίνεται να οδεύει προς έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ αυτήν την εβδομάδα, καθώς τα αρμόδια στελέχη του αμερικανικού ομοσπονδιακού οργανισμού φαρμάκων (FDA) δεν διατύπωσαν σημαντικές αντιρρήσεις, βάσει εγγράφων που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη.

