Τζόνσον: Φανταστικά νέα η έγκριση του εμβολίου της Οξφόρδης

Θρίαμβο για τη βρετανική επιστήμη χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον, την έγκριση που έλαβε το εμβόλιο του πανεπιστημίου της Οξφόρδης και της AstraZeneca κατά του κορωνοϊού για χρήση στη Βρετανία.

«Είναι στα αλήθεια φανταστικά νέα – και θρίαμβος για τη βρετανική επιστήμη» ανέφερε μέσω Twitter ο κ. Τζόνσον.

It is truly fantastic news – and a triumph for British science – that the @UniofOxford /@AstraZeneca vaccine has been approved for use.

We will now move to vaccinate as many people as quickly as possible. pic.twitter.com/cR4pRdZJlT

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 30, 2020