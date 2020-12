Η Βρετανία ενέκρινε το εμβόλιο της Οξφόρδης

«Πράσινο φως» για χρήση του εμβολίου του πανεπιστημίου της Οξφόρδης και της AstraZeneca κατά του κορωνοϊού άναψε η βρετανική Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (MHRA). Η Βρετανία γίνεται έτσι η πρώτη χώρα που εγκρίνει το συγκεκριμένο εμβόλιο.

Η κατεπείγουσα έγκριση του εμβολίου έρχεται τη στιγμή που, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η Βρετανία αντιμετωπίζει «άνευ προηγουμένου» επίπεδα λοιμώξεων, μετά και την εμφάνιση τις προηγούμενες ημέρες της μετάλλαξης του κορωνοϊού, η οποία μεταδίδεται πιο εύκολα, χωρίς πάντως να προκαλεί –βάσει των ενδείξεων μέχρι τώρα- πιο σοβαρή νόσο Covid-19.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Βρετανίας νωρίς το πρωί της Τετάρτης, η κυβέρνηση της χώρας υιοθέτησε τη σύσταση της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής, κατά την οποία το εμβόλιο κρίθηκε ασφαλές και αποτελεσματικό.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει παραγγείλει 100 εκατομμύρια δόσεις από την AstraZeneca – αρκετές για τον εμβολιασμό 50 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Το εμβόλιο της Οξφόρδης και της AstraZeneca σχεδιάστηκε κατά τους πρώτους μήνες του 2020, δοκιμάστηκε στον πρώτο εθελοντή τον Απρίλιο και έκτοτε πέρασε από κλινικές δοκιμές μεγάλης κλίμακας με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων.

Πρόκειται για το δεύτερο εμβόλιο που εγκρίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά από αυτό των Pfizer και BioNTech.

Περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εμβολιαστεί από τότε που η 90χρονη Μάργαρετ Κίναν έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έκανε το εμβόλιο των Pfizer/ BioNTech εκτός πλαισίου δοκιμών.

Εκτιμάται ότι το εμβόλιο Οξφόρδης/ AstraZeneca θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του εμβολιασμού καθώς είναι φθηνό και μπορεί να παραχθεί μαζικά. Μπορεί, δε, να αποθηκευτεί σε ένα τυπικό ψυγείο, σε αντίθεση με το εμβόλιο των Pfizer/ BioNTech που αποθηκεύεται στους -70 βαθμούς Κελσίου.

Προτεραιότητα στον εμβολιασμό στη Βρετανία έχουν οι ηλικιωμένοι, οι φιλοξενούμενοι σε μονάδες φροντίδας και οι εργαζόμενοι σε νοσοκομεία και δομές.

Θρίαμβο για τη βρετανική επιστήμη χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον, την έγκριση που έλαβε το εμβόλιο του πανεπιστημίου της Οξφόρδης και της AstraZeneca κατά του κορωνοϊού.

«Είναι στα αλήθεια φανταστικά νέα – και θρίαμβος για τη βρετανική επιστήμη» ανέφερε μέσω Twitter ο κ. Τζόνσον.

«Τώρα θα προχωρήσουμε στον εμβολιασμό όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων, όσο το δυνατόν γρηγορότερα», συμπλήρωσε.

It is truly fantastic news – and a triumph for British science – that the @UniofOxford /@AstraZeneca vaccine has been approved for use.

We will now move to vaccinate as many people as quickly as possible. pic.twitter.com/cR4pRdZJlT

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 30, 2020