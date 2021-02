Κομισιόν: 75 εκατ. επιπλέον δόσεις από Pfizer/BioNTech

Οι συνεργαζόμενες εταιρείες Pfizer και BioNTech θα προμηθεύσουν την Ε.Ε. με 75 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις του εμβολίου τους κατά της COVID-19 κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οι BioNTech/Pfizer θα παραδώσουν 75 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις το δεύτερο τρίμηνο του έτους – και έως 600 εκατομμύρια συνολικά το 2021», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στο Twitter.

We are working with pharmaceutical companies to ensure vaccines are delivered to Europeans. #BioNTech/@pfizer will deliver 75 million of additional doses in the second quarter of the year – and up to 600 millions in total in 2021.

