Από ξυλάκια κινέζικου φαγητού μιας χρήσης, σε ράφια και καρέκλες (βίντεο)

Αναρωτηθήκατε ποτέ τι γίνονται τα ξυλάκια στα εστιατόρια κινεζικής ή γενικά ασιατικής κουζίνας ύστερα από κάθε γεύμα; Τα περισσότερα καταλήγουν δυστυχώς στα σκουπίδια, όχι όμως και στον Καναδά, όπου γίνονται ράφια, τραπέζια, καρέκλες κλπ.

Η ανακύκλωση των παραδοσιακών chopsticks στα εστιατόρια με το φαγητό της Άπω Ανατολής αποτελεί κάτι άγνωστο σε μια εποχή που η κυκλική οικονομία ανεβαίνει στη συνείδηση και τη λειτουργία των δυτικών αγορών.

Στο Βανκούβερ, στην καναδική ακτή του Ειρηνικού, καθημερινά πάνω από 100.000 ξυλάκια χρησιμοποιούνταν μια φορά και μετά απορρίπτονταν, μέχρι τη δημιουργία μιας τοπικής εταιρία ανακύκλωσης που συστάθηκε για αυτόν ακριβώς τον σκοπό.

Απότο 2016 η ChopValue δίνει μια… δεύτερη ευκαιρία στα χρησιμοποιημένα ξυλάκια των κινεζικών εστιατορίων, συλλέγοντάς τα από 300 εστιατόρια του Βανκούβερ και μετατρέποντάς τα σε πρώτη ύλη για καθε λογής ξύλινη κατασκευή. Η ημερήσια… συγκομιδή ανέρχεται στα 100 με 150 κιλά σήμερα, ενώ πριν την πανδημία έφτανε στα 300 κιλά κάθε μέρα.

ChopValue, a Canadian company, wants to give chopsticks a second life as shelves, furniture and countertops pic.twitter.com/asLM1P7c3L

