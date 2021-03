Το… Τελεφερείο του Μεξικού (βίντεο)

Η Πόλη του Μεξικού εγκαινίασε την Πέμπτη την πρώτη γραμμή τελεφερίκ-λεωφορείου, με την ελπίδα ότι θα αποφορτίσει τους κορεσμένους δρόμους της μεγαλύτερης πόλης στην αμερικανική ήπειρο

Το «Καμπλεμπούς (Cablebus)» ή… Τελεφερείο αποτελεί τη νέα πρόταση μέσου μαζικής μεταφοράς για την υπερμεγαλούπολη των 21,8 εκατομμυρίων κατοίκων. Το σχέδιο που είχε ανακοινωθεί εδώ και πέντε χρόνια και άρχισε να ετοιμάζεται το 2019 έχει πλέον αρχίσει να λειτουργεί στην ορεινή πλευρά της πόλης, συνδέοντας προς το παρόν δύο σταθμούς στην πρώτη γραμμή.

Τα εγκαίνια της γραμμής, που συνδέει τους σταθμούς του Τιαλπέσκο και του Κάμπος Ρεβολουσιόν, έγιναν εν μέσω πανδημίας, με μέτρα κοινωνικής απόστασης και περιορισμό στους επιβάτες κάθε βαγονιού.

UP IN THE AIR: Mexico City has launched the first of what it hopes will be several ‘Cablebús’ lines to improve public transit. https://t.co/VYIpiSCxX3 pic.twitter.com/JG9RuacUXi

— ABC News (@ABC) March 5, 2021