ΕΜΑ για AstraZeneca: Τα οφέλη υπερτερούν των κινδύνων – Έκτακτη συνεδρίαση την Πέμπτη

Τα οφέλη του εμβολίου της AstraZeneca για την πρόληψη της COVID-19 υπερτερούν των κινδύνων παρενεργειών, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ), τονίζοντας πως συνεχίζει την έρευνά του.

Όπως σημειώνει ο Οργανισμός, περιπτώσεις θρομβώσεων έχουν καταγραφεί σε πολύ μικρό αριθμό ατόμων που έλαβαν το εμβόλιο. Προσθέτει δε ότι πολλές χιλιάδες άνθρωποι αναπτύσσουν θρομβώσεις ετησίως στην Ε.Ε. για διαφορετικούς λόγους.

Κατά τον ΕΜΑ, ο αριθμός των επεισοδίων θρομβώσεων σε εμβολιασμένα άτομα φαίνεται να μην είναι υψηλότερος από αυτόν που παρατηρείται στον γενικό πληθυσμό.

EMA’s safety committee (#PRAC) continues investigation of the #COVID19vaccine Astra Zeneca and thromboembolic events. Check out the latest updates:

👉https://t.co/5u3ltzNuYd

— EU Medicines Agency (@EMA_News) March 15, 2021