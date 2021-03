Pub O’Lego: Covid-free ιρλανδικές παμπ από… τουβλάκια (βίντεο)

Η γιορτή του Αγίου Πατρικίου, στις 17 Μαρτίου, δεν είναι μόνο η εορτή του προστάτη αγίου της Ιρλανδίας, είναι ουσιαστικά η παγκόσμια ημέρα χαράς των Ιρλανδών με ατελείωτη κατανάλωση μπίρας σε μπαρ, παμπ και εστιατόρια… μόνο που φέτος όλα ήταν κλειστά λόγω κορωνοϊού.

Έτσι ένας Ιρλανδός διοχέτευσε την ενέργεια που θα κατανάλωνε κανονικά σε… παμπότσαρκα (pub crawl) στη δημιουργία σειράς ομοιωμάτων από παμπ του Δουβλίνου χρησιμοποιώντας μόνο τουβλάκια Lego.

Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Τζάνι Στράτφορντ, καθένα πιστό ομοίωμα από παμπ της ιρλανδικής πρωτεύουσας αποτελείται από περίπου 3.000 τουβλάκια, αλλά ο ίδιος φτιάχνει και… μινιατούρες της μινιατούρας, από 200 κομμάτια η καθεμιά, τις οποίες και πωλεί στους μερακλήδες που θέλουν «μια μπιραρία σπίτι τους» (όπως τουλάχιστον τους κατηγορούν… κάποιες).

Ο κ. Στράτφορντ προσθέτει στο βίντεο που κυκλοφόρησε σε Ευρώπη και Αμερική επ’ ευκαιρία του St Patrick’s Day ότι καθένα ομοίωμα απαίτησε δουλειά 12 ωρών, και τον βοήθησε να ξεχάσει λίγο τον… πόνο του για τον εγκλεισμό λόγω κορωνοϊού.

Lockdown closed Ireland’s pubs.

This Dublin man rebuilt them in Lego. https://t.co/MIi1F92Sax pic.twitter.com/ksdEArKraQ

— ABC News (@ABC) March 18, 2021