Αυστραλία: Πλημμύρα και από… αράχνες (βίντεο)

Οι πλημμύρες στην Αυστραλία δεν υποχρέωσαν σε εκκένωση μόνο τους ανθρώπους από πόλεις και χωριά αλλά και τις… αράχνες. Σαν να μην έφθανε καταποντισμός στην περιοχή περί το Σίδνεϊ, οι κάτοικοι πλέον έχουν να αντιμετωπίσουν και τα σμήνη από τις αράχνες.

Τα πολύποδα έντομα γέμισαν κάγκελα, κολώνες, τοίχους και άλλα σημεία στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν από την ανερχόμενη στάθμη των υδάτων.

The spiders are escaping to higher ground at Penrith weir in NSW 🕷🕷🕷 Australia weather live updates: more rain, flooding expected on NSW mid-north coast https://t.co/iHn9heGZZx Video credit: Steve Varley #nswflood #SydneyFloods #NSWWeather #sydneyweather #nswfloods pic.twitter.com/49w1muJaut — The Guardian (@guardian) March 22, 2021

Οι αράχνες, όπως και πολλά άλλα ζώα, διαισθάνονται την επερχόμενη κακοκαιρία και φροντίζουν να… λάβουν τα μέτρα τους εγκαίρως. Καταφύγιό τους στην προκειμένη περίπτωση είναι η ομαδική άνοδος σε υψηλότερα επίπεδα ώστε να αποφύγουν τον πνιγμό.

Πολλές περιοχές στη Νέα Νότια Ουαλία ανέφεραν μαζική εμφάνιση αραχνών σε πολλά σημεία, σε γέφυρες και κτίρια, σε κοινόχρηστους χώρους και μέσα σε σπίτια, κάνοντας την περιοχή να μοιάζει πληττόμενη από όλες τις πληγές του… Φαραώ κατά τη βιβλική έννοια.

Πηγή: The Guardian, The New Daily