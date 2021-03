Λονδίνο: Κανένας θάνατος από COVID-19 για πρώτη φορά σε έξι μήνες

Μηδενικός ήταν ο αριθμός θανάτων από COVID-19 που αναφέρθηκαν στο Λονδίνο την Κυριακή, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά τους τελευταίους έξι μήνες, από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία τα οποία επικαλείται το BBC.

Κατά το βρετανικό δίκτυο, τα στοιχεία της Public Health England (PHE) για τις 28 Μαρτίου έδειξαν ότι δεν καταγράφηκαν στο Λονδίνο θάνατοι ασθενών, οι οποίοι να είχαν διαγνωστεί πρόσφατα θετικοί στον κορωνοϊό.

Στο αποκορύφωμα της υγειονομικής κρίσης τον περασμένο Απρίλιο, καταγράφονταν στο Λονδίνο περίπου 230 θάνατοι ημερησίως από επιπλοκές του ιού.

Διαβάστε επίσης:

• Βρετανικές πηγές λένε ότι η συμφωνία με την ΕΕ για παραλαβή εμβολίων πλησιάζει

«Αυτό είναι ένα φανταστικό ορόσημο, αλλά απέχουμε πολύ από την επιστροφή στην κανονικότητα» σχολίασε ένας γιατρός στο βρετανικό μέσο.

London records zero Covid deaths for first time in six months https://t.co/vnHa4u1iR0

— BBC News (UK) (@BBCNews) March 29, 2021