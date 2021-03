Διώρυγα Σουέζ: Πώς «ξεκόλλησε» το γιγάντιο Ever Given

Μετά από σχεδόν μια εβδομάδα, το γιγάντιο «Ever Given» απελευθερώθηκε από τη Διώρυγα του Σουέζ τη Δευτέρα, προσφέροντας μια βαθιά ανάσα στην παγκόσμια οικονομία, που για ημέρες έβλεπε το κόστος από την πρωτοφανή αυτή περιπέτεια να μεγαλώνει.

Πώς όμως φτάσαμε στην ευτυχή έκβαση;

Ένας στόλος από ρυμουλκά, χρησιμοποιώντας καλώδια και δουλεύοντας ακριβώς δίπλα στο πλοίο, εργαζόταν για μέρες προκειμένου να το αποκολλήσει.

Ταυτόχρονα με τη δύσκολη «μάχη» των ρυμουλκών, βυθοκόροι επιστρατεύθηκαν για να σκάψουν τη λάσπη και την άμμο κάτω από το την πρύμνη του πλοίου.

Πρόκειται για «εργαλεία» που δεν αποτελούν σπάνιο θέαμα στο Κανάλι του Σουέζ, όπως λέει ο ειδικός σε ναυτιλιακά θέματα Σαλ Μερκολιάνο, και χρησιμοποιούνται συχνά για να κρατούν την πλωτή οδό ανοιχτή.

«Τα μηχανήματα αυτά κολλούν στον βυθό και κυρίως καθαρίζουν χώμα από τον πυθμένα, το οποίο στη συνέχεια αποθηκεύεται στην ακτή», εξηγεί ο ίδιος στο BBC.

Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης του πλοίου, μάλιστα, μια επιπλέον ειδική «βυθοκόρος αναρρόφησης» επιστρατεύτηκε, ικανή να μεταφέρει 2.000 κυβικά μέτρα (440.000 γαλόνια) υλικού κάθε ώρα.

Ο συνδυασμός ρυμουλκών και βυθοκόρων ξεκόλλησε το πλοίο. Αν το συγκεκριμένο εγχείρημα είχε αποτύχει, τότε θα εφαρμοζόταν ένα εναλλακτικό σχέδιο: η απομάκρυνση μέρους του φορτίου και αφαίρεση καυσίμων από τη δεξαμενή του. Επιλογή που, ωστόσο θα απαιτούσε μια ευαίσθητη και χρονοβόρα επιχείρηση.

Όπως εκτιμάται, η αποστράγγιση καυσίμων από τις δεξαμενές μπορεί να βοηθούσε, αλλά ήταν απίθανο να είναι αρκετή, χωρίς άλλα περαιτέρω μέτρα ελαφρύνσεως του φορτίου.

Ένα πλοίο μεγέθους του Ever Given μπορεί να μεταφέρει έως και 20.000 εμπορευματοκιβώτια είκοσι ποδιών και μια επιχείρηση μετακίνησής τους με γερανό θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη.

SUEZ CELEBRATION: The crew of the Egyptian dredger Mashhour jumps for joy after successfully freeing the Ever Given container ship. https://t.co/o6XkFLdCWi pic.twitter.com/9Vfmafcwnn

— ABC News (@ABC) March 29, 2021