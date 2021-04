Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου στην Ταϊβάν

Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 70 τραυματίστηκαν, μετά από εκτροχιασμό επιβατικού συρμού μέσα σε τούνελ στο ανατολικό τμήμα της Ταϊβάν.

Το τρένο, που εκτελούσε δρομολόγιο με προορισμό την Τάιτουνγκ, εκτροχιάστηκε μέσα σε στοά βόρεια της πόλης Χουάλιεν, με αποτέλεσμα ορισμένα από τα βαγόνια να προσκρούσουν στα τοιχώματα του τούνελ, ανέφερε το πυροσβεστικό σώμα της Ταϊβάν σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε νωρίτερα.

Διαβάστε ακόμη: Σύγκρουση τρένων στην Αίγυπτο

Τουλάχιστον 36 άνθρωποι πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι 72 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών.

This report from Hong Kong outlet Apple News says the Taiwan train derailment was caused by a vehicle falling down the hillside and hitting the train as it was going through the tunnelhttps://t.co/kb7lz30zG4

— Steve Lookner (@lookner) April 2, 2021