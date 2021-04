EMA για AstraZeneca: Κανένα πόρισμα προς το παρόν, σε εξέλιξη η αξιολόγηση

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) «δεν έχει καταλήξει ακόμη σε κάποιο συμπέρασμα» ως προς το εάν υπάρχει σύνδεση του εμβολίου της AstraZeneca κατά του κορωνοϊού με τις θρομβώσεις, ανέφερε ο Οργανισμός σε δήλωση εκπροσώπου του προς το Γαλλικό Πρακτορείο. Η νεότερη τοποθέτηση του ΕΜΑ παίρνει αποστάσεις από τις δηώσεις στις οποιες είχε προχωρήσει νωρίτερα, στέλεχος του οργανισμού υποστηρίζοντας ότι μεταξύ εμβολίου και θρομβώσεων υπάρχει ξεκάθαρη σύνδεση.

Απαντώντας σε ερωτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μία εκπρόσωπος του Οργανισμού ανέφερε ότι η επιτροπή αποτίμησης φαρμακολογικών κινδύνων δεν έχει ακόη καταλήξει σε συμπέρασμα στην αξιολόγησή του που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με την ασφάλεια του εμβολίου.

Προσέθεσε μάλιστα ότι ο ΕΜΑ αναμένεται να προχωρήσει σε συνέντευξη Τύπου «αμέσως μόλις η αξιολόγηση ολοκληρωθεί», είτε στις 7 είτε στις 8 Απριλίου.

Στο μεταξύ, η Ευρωπαία επίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου, ανέφερε μέσω Twitter πως η Κομισιόν βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του εμβολίου της AstraZeneca.

Όπως είπε, η αξιολόγηση αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά την Τετάρτη.

Για το θέμα ρωτήθηκε και ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασ. Κοντοζαμάνης, ο οποίος επανέλαβε ότι η Ελλάδα ακολουθεί τις συστάσεις του ΕΜΑ και κάλεσε τους πολίτες να μην ακυρώνουν τα εμβολιαστικά ραντεβού.

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) April 6, 2021