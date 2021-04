Βρυξέλλες: Αντιδράσεις για τη στάση Ερντογάν απέναντι στη Φον ντερ Λάιεν

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις Βρυξέλλες το διπλωματικό ατόπημα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε βάρος της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η οποία αναγκάστηκε να καθίσει σε έναν απομακρυσμένο καναπέ, μακριά από τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και τον Τούρκο πρόεδρο κατά τη συνάντησή τους στην Άγκυρα. Ευρωβουλευτές θέτουν ερωτηματικά και για τη στάση που κράτησε ο κ. Μισέλ.

«Εμμ…» μουρμούρισε η πρόεδρος της Κομισιόν σαστισμένη παραμένοντας όρθια την ώρα που οι κ.κ. Μισέλ και Ερντογάν είχαν ήδη καθίσει στις δύο πολυθρόνες οι οποίες είχαν ετοιμαστεί για να φιλοξενήσουν τους δύο άνδρες, και μόνον αυτούς, που θα συμμετείχαν στην συνάντηση.

Στην συνέχεια, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πήρε θέση σε έναν καναπέ, απέναντι από τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος βρίσκεται ιεραρχικά κάτω από την πρόεδρο της Κομισιόν κατά το πρωτόκολλο.

Το αθέλητο ή προμελετημένο «sofagate», όπως χαρακτηρίστηκε στο διαδίκτυο, συμπίπτει με μία ευαίσθητη συγκυρία. Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία επιδιώκουν την αποκατάσταση των σχέσεών τους έπειτα από πολύμηνη ένταση, την ώρα που οι Ευρωπαίοι δεν κρύβουν την ανησυχία τους απέναντι στην καταπάτηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Τουρκία, που συνοδεύθηκε πρόσφατα από την απόφαση του Ερντογάν για την αποχώρηση της Άγκυρας από την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών.

Έπειτα από την συνάντηση, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε «βαθιά ανήσυχη για το γεγονός ότι η Τουρκία αποσύρθηκε από την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης». «Πρόκειται για την προστασία των γυναικών, την προστασία των παιδιών, κατά της βίας και είναι σαφώς κακό σημάδι αυτήν την στιγμή», είπε και πρόσθεσε: «Τα θέματα που έχουν σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι διαπραγματεύσιμα».

Η στάση του Τούρκου προέδρου προκάλεσε την οργή πολλών ευρωβουλευτών στις Βρυξέλλες. «Πρώτα αποσύρονται από την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τώρα αφήνουν την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς κάθισμα κατά την διάρκεια επίσημης επίσκεψης. Είναι ντροπή», έγραψε στο Twitter η πρόεδρος της σοσιαλιστικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ισπανίδα Ιράτχε Γκαρσία Πέρες.

Η έκφραση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν «Εμμ..!» είναι το νέο μότο για την θέση ότι «η σχέση Ε.Ε.-Τουρκίας δεν πρέπει να διαμορφωθεί έτσι», σχολίασε ο Γερμανός ευρωβουλευτής Σεργκέι Λαγκοντίνσκι.

“Ehm” is the new term for “that’s not how EU-Turkey relationship should be”. #GiveHerASeat #EU #Turkey #womensrights pic.twitter.com/vGVFutDu0S

— Sergey Lagodinsky (@SLagodinsky) April 6, 2021