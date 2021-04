Κομισιόν για J&J: Τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν τη γνώμη των ειδικών, οι εμβολιασμοί σώζουν ζωές

«Καλά νέα για την πορεία των εκστρατειών εμβολιασμού στην Ε.Ε.» χαρακτήρισε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) για το εμβόλιο της Johnson & Johnson.

«Καλωσορίζω την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για την ασφάλεια του εμβολίου της Johnson & Johnson. Αυτά είναι καλά νέα για την πορεία των εκστρατειών εμβολιασμού σε ολόκληρη την Ε.Ε», ανέφερε μέσω Twitter.

I welcome @EMA_News’ announcement on the safety of the Johnson & Johnson vaccine.

This is good news for the roll-out of vaccination campaigns across the EU. https://t.co/WenukxE8GR

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 20, 2021