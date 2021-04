Τρίτη πιο ριψοκίνδυνη πτήση για το «Ingenuity» στον Άρη (βίντεο)

Με επιτυχία ολοκλήρωσε την τρίτη πτήση του στον πλανήτη Άρη το ελικόπτερο «Ingenuity» της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας (NASA).

Το μικρό ελικόπτερο ανέβηκε σε ύψος 5 μέτρων και στη συνέχεια κινήθηκε με ταχύτητα πλευρικά για 50 μέτρα (το μισό μήκος ενός γηπέδου ποδοσφαίρο).

