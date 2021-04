Χάρτες ECDC: Πώς προχωράει ο εμβολιασμός στην Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας

Πόσοι Ευρωπαίοι έχουν εμβολιαστεί κατά της Covid-19 μέχρι σήμερα και ποια είναι η εικόνα που επικρατεί σε συγκεκριμένες ηλικιακές και πληθυσμιακές ομάδες;

Διαβάστε ακόμη

• Εμβολιαστικό μομέντουμ από τους 30αρηδες – 40αρηδες

• Χάρτης ECDC: Παραμένει «πράσινη» η Ελλάδα σε τεστ και θετικότητα



Στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (ECDC) παρουσιάζουν μια γενική εικόνα της πορείας των σχεδίων εμβολιασμού κατά της Covid σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Δείχνουν επίσης τον αριθμό των δόσεων που έχουν διατεθεί από τους κατασκευαστές στην κάθε χώρα για το κάθε ένα από τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί στην Ε.Ε. όπως και τον αριθμό των ατόμων που έχουν λάβει την πρώτη δόση, καθώς και εκείνων που έχουν εμβολιαστεί πλήρως.

Τα κριτήρια αναζήτησης συμπεριλαμβάνουν τους εργαζόμενους στον τομέα της Υγείας και τους νοσηλευόμενους σε κέντρα μακροχρόνιας περίθαλψης.

Ειδικότερα, στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζονται τα ποσοστά των ενήλικων πολιτών που έχουν λάβει την πρώτη δόση εμβολίου κατά της Covid σε χώρες της Ε.Ε. και τον Ε.Ο.Χ.:

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, η Ελλάδα έχει εμβολιάσει με την πρώτη δόση, το 23,6% του ενήλικου πληθυσμού της.

Επιπλέον, με βάση τον δεύτερο χάρτη που ακολουθεί, ο οποίος δείχνει τα ποσοστά των πλήρως εμβολιασμένων, στην Ελλάδα έχει εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις το 10,3% των ενήλικων πολιτών.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ECDC, σε ό,τι αφορά τους ηλικιωμένους από 80 ετών και άνω, έχει εμβολιαστεί με την πρώτη δόση το 77,3%, ενώ το 53,8% έχει λάβει και τις δύο δόσεις, σύμφωνα με καταγεγραμμένα στοιχεία από 24 χώρες.

Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους στον τομέα της Υγείας, το 76% έχει λάβει την πρώτη δόση και το 51,6% έχει εμβολιαστεί πλήρως, με βάση καταγεγραμμένα στοιχεία από 16 χώρες.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τους πολίτες άνω των 18, το ECDC αναφέρει ότι το 26,3% έχει κάνει την πρώτη δόση και το 9,8% έχει λάβει και τη δεύτερη, σύμφωνα με στοιχεία από 30 χώρες.

Σύμφωνα με το ECDC, συνολικά στα ευρωπαϊκά κράτη, εώς σήμερα, έχουν μοιραστεί:

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τους εβδομαδιαίους χάρτες του ECDC που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, στο υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη βρίσκεται και πάλι η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τον αριθμό των τεστ.

#JustPublished

Updated weekly 🚦 maps are online!

These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on a coordinated approach to the restriction of #FreeMovement during #COVID19 pandemic.

4th colour added on EU Council’s request.

Find more here: https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/7pGkMxrl8Z

— ECDC (@ECDC_EU) April 29, 2021